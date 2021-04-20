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Библиотека в Катунино пополнилась книгой о военном Архангельске

В Катунинском филиале Центральной Приморской районной библиотеки состоялась презентации книги «Архангельск: 100 дней войны», посвященной событиям 1941 года и 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш». Издание осуществлено при поддержке Группы «Аквилон».

На мероприятии, организованном библиотекарем Галиной Кудиновой собрались ветераны 574-го морского ракетоносного авиационного полка, который базировался на аэродроме Лахта – приемника славных боевых традиций 49-й отдельной морской ближнеразведывательной эскадрильи авиации  Северного флота, защищавшей в годы великой Отечественной войны Северные конвои.

Среди них: заместитель командира полка по инженерно-авиационной службе подполковник Леонид Орлов, командир отряда ракетоносцев Ту-16 подполковник Александр Шишлевский (сейчас – священник храма святого Александра Невского подворья Артемиево-Веркольского монастыря в Архангельске), комендант гарнизона майор Сергей Шарапов, начальник связи полка майор Алексей Астахов, штурман ракетоносца Ту-16 майор Евгений Носов, инженер по радиоэлектронному оборудованию майор Виктор Пчелинцев, сотрудник секретного отдела Людмила Крынина – председатель Совета ветеранов гарнизона. А также глава МО «Катунинское» Михаил Михайлов и жители поселка.

Книга «Архангельск: 100 дней войны» является четвертой в серии «Архангельск в войне», которая издается с 2010 года по инициативе депутата Архангельской городской думы Дмитрия Акишева.

 

- Это дань памяти тем, кто пережил страшные годы Великой Отечественной войны, тем кто погиб на полях сражений, в море, тем кто умер от голода и лишений в тылу. Книга рассказывает о трех с небольшим военных месяцах, за которые руководству СССР удалось договориться о военных поставках с Великобританией и США, мобилизовать армию и флот, положить начало переводу промышленности на военные рельсы. Ни один из ста дней не пропал даром и для Архангельска: было положено начало всем военным и оборонным мероприятиям, город принял и разгрузил конвой «Дервиш», отправил обратный караван QP-1, начал строить инфраструктуру для приемки импортно-экспортных грузов, - говорит Дмитрий Акишев.

Как рассказала автор-составитель книги Светлана Ефремова, издание основано на архивных документах. Значительно обогащают книгу заметки о судьбах северян - читатель может познакомиться с личными историями жителей военного Архангельска. Они повествуют о том, как складывалась жизнь разных слоев населения в прифронтовом городе.

- Мы стремились увидеть грандиозные события, центром которых в 1941 году стал Архангельск, сквозь призму жизни простых людей. Это «человеческое измерение» самой страшной войны показано через судьбы солдат и матросов, тружеников тыла, женщин и детей. Отдельная большая тема – те лишения, которые выпали на долю жителей, это голод 1941-42 года, его причины. За скупыми строчками документов мы видим огромный подвиг, который совершили архангелогородцы ради Победы, - говорит Светлана Ефремова.

Также участников мероприятия познакомили с материалами, которые не вошли в книгу. Руководитель Музея спорта Архангельской области Наталия Ефремова рассказала о вкладе в победу спортсменов и физкультурников, и о фронтовой судьбе одного из них – Бориса Дмитриевича Лидина.
В планах – издание летом буклета, посвященного 80-летию прихода конвоя «Дервиш», который будет включать ряд неопубликованных документов. Его издадут на двух языках – русском и английском. В нем впервые будут опубликованы документы из архангельских архивов, а также ряд английских, американских и польских источников, посвященных приходу в Архангельск конвоя «Дервиш». В частности, в них содержится подтверждение, что на его судах, в СССР были доставлены первые 24 американских истребителя Р-40 «Tomahawk», а летчики армии США на аэродроме «10 км» (Васьково) уже в сентябре приступили к обучению советских пилотов. И именно эти самолеты приняли участие в битве за Москву.

Кроме того, авторский коллектив, в который входит и исследователь истории авиации на Севере, житель Катунино Виктор Шагин, планирует издание книги об авиационном гарнизоне Лахта-Катунино, в которой будет представлена история и повседневная жизнь поселка за все время базирования в нем авиационных частей. В настоящее время ведется сбор материалов, поиск документов и фотографий. Авторы обратились к ветеранам с просьбой помочь в сборе материалов. И прямо на мероприятии получили отклик – в виде исторической стенгазеты, которая также пополнит будущий музей гарнизона. Его планируют разместить в обновленном Доме культуры (бывшем гарнизонном Доме офицеров), куда переедет и Катунинская библиотека. Открытие ДК запланировано на начале июля.

  

28 май 10:21 | : Экономика

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