На 2-й очереди ЖК «NORDICA» продолжаются работы по внутридомовым инженерным сетям

ЖК «NORDICA» возводится Группой «Аквилон» в Северодвинске на ул. Победы.
Сейчас на 2-й очереди строители завершили возведение «коробки» здания и внутренних перегородок, остекление окон и монтаж балконов. Ведется устройство кровли, установка теплых и холодных витражей. Продолжается прокладка внутридомовых и наружных инженерных сетей и монтаж лифтового оборудования.
В конце прошлого года подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди жилого комплекса. В апреле все квартиры в 1-й очереди ЖК «NORDICA» переданы собственникам.
Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. В непосредственной близости расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов.
Кстати, в ноябре прошлого года остановка общественного транспорта «Северный рейд», расположенная на ул. Юбилейной (с двух сторон) в районе строящегося жилого комплекса, будет называться «ЖК «NORDICA».
Что касается благоустройства территории, то в ЖК «NORDICA» оно организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн и большое количество озеленения, размещена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка.
Напоминаем, что в мае Группа «Аквилон» совместно со стратегическим партнером - ПАО «Сбербанк» делают одно из самых выгодных предложений - ипотека по ставке от 2,55% на квартиры в новостройках*. Предложение доступно для всех жилых комплексов Группы «Аквилон» в Северодвинске. Ставка действует на весь период кредита. Напоминаем, что программа «Ипотека с господдержкой 2020» действует до 1 июля. По данной программе аккредитованы все объекты Группы «Аквилон».
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.
В городе корабелов, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.
*C 15.04.2021 по 01.07.2021 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщиков-партнеров Банка (с информацией о таких застройщиках можно ознакомиться на сайте: domclick.ru) по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,55% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте: domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф