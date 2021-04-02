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На ЖК «Искра Park» ведется кладка стен 9-го этажа

Жилой комплекс «Искра Park» возводится Группой «Аквилон» в центре Архангельска на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.
В настоящее время строители выполняют кирпичную кладку стен 9-го этажа, заканчивают установку внутренних перегородок на 6-м этаже. Монтаж оконных блоков заканчивается на 7-м этаже. Начались работы по устройству внутренних инженерных сетей и штукатурке стен.

В двухсекционном доме спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-трехкомнатных. В каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Как и все новые проекты Группы «Аквилон» ЖК «Искра Park» строится в рамках нового стандарта качества Э4, основе которого: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены ЖК «Искра Park» толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Увеличенная толщина межквартирных стен и перекрытий этажей в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются многокамерные стеклопакеты. Кроме того, как и во всех новых проектах система теплоснабжения имеет коллекторную разводку и поквартирный учет потребляемого тепла, что позволяет не только регулировать температуру в помещениях, но и существенно экономить на платежах.
В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, там же расположены 34 кладовые. На первом этаже размещаются помещения общественно-делового назначения, которые имеют отдельные выходы, на прилегающей к зданию территории со стороны ул. Комсомольской и пр. Троицкого - гостевые автомобильные стоянки.
Строительство жилого комплекса осуществляется в границах отведенного земельного участка и не затрагивает действующие рекреационные зоны - сквер и детскую площадку на ул. Комсомольская. Напомним, что по итогам встреч с неравнодушными жителями района Группа «Аквилон» провела открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства под девизом «Дизайн для лучшего будущего». Победивший проект будет реализован за счет средств застройщика.

  

13 май 10:41 | : Экономика

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