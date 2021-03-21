Авария на «тысячнике» в Архангельске изменит суммы в квитанциях ЖКХ

Приятный сюрприз приготовила компания «РВК-Архангельск» жителям трех округов областной столицы, просидевшим более суток без воды из-за нерадивых строителей.
В квитанциях за май будет стоять меньшая сумма с учетом времени, когда архангелогородцы были оторваны от основного блага цивилизации.
Перерасчет сумм к оплате будет сделан автоматически для абонентов, начисления которых идут по нормативу. Для тех, у кого установлены приборы учета, достаточно передать актуальные показания до 25 мая 2021 года, так как оплата идет за фактически потребленный ресурс. То есть, никаких дополнительных телодвижений делать не надо.
Напомним, инцидент произошел из-за прорыва на магистрали при строительстве нового здания Арбитражного суда.