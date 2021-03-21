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"Народный фронт" присоединился к реформе оборота ТКО в Архангельской области

Проблемы создания и содержания площадок временного накопления ТКО в период отсутствия транспортной доступности обсудили в региональном отделении Общероссийского общественного движения «Народный фронт». Как представители надзорных органов, так и муниципалитетов едины во мнении - наиболее остро вопрос с ПВН встает в период распутицы, когда часть населенных пунктов оказывается отрезанными от большой земли, как например архангельские острова. Если в летний и зимний период с Кегострова, Бревенника и Хабарки ТКО вывозится на центральный полигон Архангельска, то в период паводка накапливается на площадках временного накопления.

- Сегодня в Архангельской области работают 30 площадок временного накопления, по Территориальной схеме их должно быть 56. Сегодня наши перевозчики пользуются ПВН, без которых уборка ТКО из населенных пунктов вообще не возможна. В остальных случаях, значительно удлиняется плечо вывоза отходов. Безусловно, есть вопросы к содержанию самих ПВН и подъездных путей, но законодательная коллизия сегодня не позволяет ни региональному оператору, ни органам местного самоуправления в полной мере заниматься ПВН. Создаются они всего на 11 месяцев, а затем очищаются, от завезенного ТКО. Мы сегодня обсуждаем данный вопрос на различных площадках: и с депутатами, и с представителями общественных организаций, надзорных органов. Определить статус ПВН и источники их финансирования можно только на федеральном уровне, поэтому мы надеемся, что на майской сессии депутаты областного собрания рассмотрят законодательную инициативу и обратятся в федеральные органы власти, - рассказал Дмитрий Кузнецов, директор регионального оператора ООО «Экоинтегратор».

Не менее важная тема весны – субботники. С 24 апреля в области объявлен месячник по уборке общественных территорий. Однако в муниципалитетах до сих пор не понимают, что делать с мусором и обрезками деревьев.

- Уличный смет, обрезки деревьев, кустарников не относятся к твердым коммунальным отходам и не подлежат утилизации через контейнерные площадки. Выкидывать в баки растительные отходы, крупногабаритный мусор, собранный на субботнике запрещено, - напомнила сопредседателю регионального штаба «Общероссийского народного фронта», эколог Айман Тюкина. - Если муниципальные органы считают, что обрезки деревьев – это твердые коммунальные отходы, то они должны вывозиться по договору за счет бюджета. Что касается опасных отходов – покрышки, к примеру, то утилизация их производится через компании с определенной лицензией.

По мнению природоохранного прокурора Владимира Сухова, муниципальные органы власти знают, что делать с мусором от субботников, но не желают проявлять активность. Средства на утилизацию отходов после уборки общественных территорий необходимо предусматривать в муниципальных бюджетах, или заявляться на региональные субсидии. – Но, - отметил Владимир Сухов, - одни муниципалитеты активнее в этом вопросе, другие нет. Также как и с заявками на субсидирование строительства контейнерных площадок, закупке контейнеров.

Что касается управляющих компаний и ТСЖ, то специалисты рекомендуют обращаться в администрации своего населенного пункта и узнавать графики вывоза отходов после субботников. Ежегодно муниципалитеты должны проводить конкурсы на определение подрядчиков для очистки территорий от мешков и обрезков кустарников. Лампочки, батарейки и покрышки необходимо собирать отдельно и отправлять переработчику, который имеет лицензию на утилизацию опасных видов отходов.  

23 апрель 08:43 | : Экономика

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