Лучшие вакансии в Архангельской области на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Руководитель проекта по производству винто-рулевых колонок (г. Большой Камень Приморского края) - https://bit.ly/32m2HTi (от 180 000 руб. на руки)
Начальник отдела качества - https://bit.ly/3spLNxm (от 150 000 руб. на руки)
Маляр / Промышленный альпинист - https://bit.ly/32o1qLr (от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
Менеджер по закупкам - https://bit.ly/3tk72SJ (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Начальник отдела по развитию бизнеса - https://bit.ly/3sjSMbr (от 100 000 руб. на руки)