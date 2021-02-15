Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лучшие вакансии в Архангельской области на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

Руководитель проекта по производству винто-рулевых колонок (г. Большой Камень Приморского края) - https://bit.ly/32m2HTi (от 180 000 руб. на руки)

Начальник отдела качества - https://bit.ly/3spLNxm (от 150 000 руб. на руки)

Маляр / Промышленный альпинист - https://bit.ly/32o1qLr (от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)

Менеджер по закупкам - https://bit.ly/3tk72SJ (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)

Начальник отдела по развитию бизнеса - https://bit.ly/3sjSMbr (от 100 000 руб. на руки)

 

17 апрель 08:48 | : Экономика

Главные новости


Гардемарин, тебе здесь не рады. О кинофестивале «Сполохи» конкретно
Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (189)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20