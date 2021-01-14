"ЭкоИнтегратор": Вышел на субботник - позаботься о вывозе мусора

В Архангельске с 24 апреля объявлен двухмесячник по благоустройству территорий. Власти города призывают предприятия, организации и горожан выйти на улицы и помочь навести порядок.
Месячники по благоустройству пройдут во всех районах области. Как правило, жители региона активно поддерживают такие акции и, вооружившись мешками и метлами, отправляются на субботники. Весна – самое время почистить дворы и общественные места от скопившегося за зиму мусора, прошлогодней травы и грязи. Однако мало кто задумывается: что потом делать с черными мешками с мусором.
Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор», напоминает горожанам и управляющим компаниям, что уличный смет, обрезки деревьев, кустарников не относятся к твердым коммунальным отходам и не могут складироваться на контейнерных площадках. Выкидывать в баки растительные отходы, крупногабаритный мусор, собранный на субботнике - запрещено.
В Архангельской области региональный оператор «ЭкоИнтегратор» обеспечивает вывоз только твердых коммунальных отходов, т.е., отходов, которые образуются дома. И за это жители каждый месяц оплачивают услугу по вывозу ТКО, согласно установленному тарифу.
Чтобы правильно утилизировать уличный мусор, ТСЖ, управляющая компания или любая другая организация должна обратиться в администрацию своего населенного пункта и узнать какой подрядчик осуществляет вывоз мусора, собранного на субботнике. Ежегодно муниципалитеты проводят торги для определения организации, которая обеспечивает подбор мешков с улиц и дворов.
При наведении порядка во дворах и на улицах населенных пунктов, не стоит забывать и про сортировку отходов. Можно раздельно собирать пластиковые бутылки, стекло и макулатуру, а затем сдать в специализированные компании или вынести в контейнеры для вторсырья,- так гораздо меньше отходов направится на полигоны.
Лампочки и батарейки необходимо собирать отдельно и отправлять переработчику, который имеет лицензию на утилизацию опасных отходов. В Архангельске, к примеру, использованные батарейки и лампы можно привезти в специальные боксы, установленные в магазинах федеральных торговых сетей.
По вопросам вывоза твердых коммунальных отходов, оплаты и перерасчетов, специалисты регионального оператора готовы проконсультировать физических и юридических лиц в центральном офисе Архангельска и по телефонам:
Центральный офис ООО «ЭкоИнтегратор»:
г. Архангельск, ул. Поморская, д.45
Viber, WhatsApp, Telegram (письменные обращения)
Коммерческий отдел (договоры):