Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"ЭкоИнтегратор": Вышел на субботник - позаботься о вывозе мусора

В Архангельске с 24 апреля объявлен двухмесячник по благоустройству территорий. Власти города призывают предприятия, организации и горожан выйти на улицы и помочь навести порядок.

Месячники по благоустройству пройдут во всех районах области. Как правило, жители региона активно поддерживают такие акции и, вооружившись мешками и метлами, отправляются на субботники. Весна – самое время почистить дворы и общественные места от скопившегося за зиму мусора, прошлогодней травы и грязи.  Однако мало кто задумывается: что потом делать с черными мешками с мусором.  

Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор», напоминает горожанам и управляющим компаниям, что уличный смет, обрезки деревьев, кустарников не относятся к твердым коммунальным отходам и не могут складироваться на контейнерных площадках. Выкидывать в баки растительные отходы, крупногабаритный мусор, собранный на субботнике - запрещено.

В Архангельской области региональный оператор «ЭкоИнтегратор» обеспечивает вывоз только твердых коммунальных отходов, т.е., отходов, которые образуются дома. И за это жители каждый месяц оплачивают услугу по вывозу ТКО, согласно установленному тарифу.

Чтобы правильно утилизировать уличный мусор, ТСЖ, управляющая компания или любая другая организация должна обратиться в администрацию своего населенного пункта и узнать какой подрядчик осуществляет вывоз мусора, собранного на субботнике. Ежегодно муниципалитеты проводят торги для определения организации, которая обеспечивает подбор мешков с улиц и дворов. 

При наведении порядка во дворах и на улицах населенных пунктов, не стоит забывать и про сортировку отходов. Можно раздельно собирать пластиковые бутылки, стекло и макулатуру, а затем сдать в специализированные компании или вынести в контейнеры для вторсырья,- так гораздо меньше отходов направится на полигоны.

Лампочки и батарейки необходимо собирать отдельно и отправлять переработчику, который имеет лицензию на утилизацию опасных отходов. В Архангельске, к примеру, использованные батарейки и лампы можно привезти в специальные боксы, установленные в магазинах федеральных торговых сетей.

По вопросам вывоза твердых коммунальных отходов, оплаты и перерасчетов, специалисты регионального оператора готовы проконсультировать  физических и юридических лиц в центральном офисе Архангельска и по телефонам:

Центральный офис ООО «ЭкоИнтегратор»:
г. Архангельск, ул. Поморская, д.45

Горячая линия:

+7 (8182) 63-70-02

hotline@eco-tko.ru

Viber, WhatsApp, Telegram (письменные обращения)

+7(965)734-70-04

Коммерческий отдел (договоры):

+ 7 (8182) 63-70-05

dogovor@eco-tko.ru 

15 апрель 12:06 | : Экономика

Главные новости


Гардемарин, тебе здесь не рады. О кинофестивале «Сполохи» конкретно
Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (173)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20