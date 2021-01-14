Группа «Аквилон» увеличила объемы реализации квартир в Поморье на 57%

По итогам первого квартала 2021 года Группа «Аквилон» реализовала 50 тыс. кв. м. в строящихся жилых комплексах в Архангельске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма сделок в целом по компании выросла на 60%.
Продажи Группы «Аквилон» в Архангельской области по итогам первого квартала 2021 года составляют более 14 тыс. кв. м жилой недвижимости. Сумма сделок по сравнению с прошлым годом выросла на 57%. Доля ипотеки в объеме продаж достигает 72%.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.
В марте стартовали продажи нового проекта в столице Поморья – ЖК «О`Берег» в округе Майская Горка на берегу Северной Двины. В ближайшее время начнется реализация двух новых проектов: на земельном участке общей площадью 1,3 га (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум») приобретенном у частных собственников проектируется жилой комплекс площадью порядка 24 тыс. кв. м. Еще один жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская.
В городе корабелов, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м
Всего в течение года девелопер планирует вывести на рынок Поморья еще 175 тыс. кв. м жилой недвижимости.
Более 24 тыс. кв. м из общего объема проданных квартир было реализовано в Санкт-Петербурге. Сумма сделок в петербургских проектах Группы «Аквилон» за три месяца выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с увеличением количества квартир на высокой стадии готовности, а также пополнением портфеля проектами высокого сегмента: апартаменты бизнес-класса «Promenade», жилой комплекс бизнес-класса «Аквилон Zalive» и авторский дом премиум-класса «Tesoro». Доля ипотечных сделок в общем объеме в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 21% и составляет 73%. В марте 2021 года Группа «Аквилон» вывела на рынок квартиры в проекте комфорт-класса «Аквилон Stories» в Кудрово, в рамках которого будет построено 90 тыс. кв. м. жилой недвижимости, а также детский сад, паркинги и собственный дендропарк во дворе площадью 1 га. Девелопер также выступит соинвестором строительства школы, которая расположится рядом со строящимся жилым комплексом.
В московских проектах Группы «Аквилон» с января по конец марта 2021 года было реализовано порядка 12 тыс. кв. м жилья, что в 2,5 раза превышает результат прошлого года. На ипотеку приходится 63% всех сделок. В денежном выражении объем реализации вырос на 230%. Финансовые результаты обеспечило пополнение портфеля Группы новыми проектами: ЖК «Аквилон BESIDE» на Рязанском проспекте у станции метро «Нижегородская» и ЖК «Аквилон Митино» на берегу реки Сходни у станции метро «Пятницкое шоссе». Сегодня объем строительства в столице составляет более 400 тыс. кв. м жилья. Компания готовит к выводу на рынок новый проект, в рамках которого возведет порядка 200 тыс. кв. м жилой недвижимости.