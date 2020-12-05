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Агентство недвижимости "Аквилон" отмечает юбилей - 10 лет на рынке недвижимости

В прошлом году специалисты Агентство Недвижимости «Аквилон» заключили около 250 договоров, помогли продать, сопроводить, подобрать объектов, на общую сумму более 750 млн. рублей.

 

Агентство предоставляет полный спектр услуг на рынке недвижимости, в то числе: продажа вторичного жилья, продажа и аренда коммерческой недвижимости, продажа коттеджей, дач, земельных участков, подбор готовой недвижимости и объектов на стадии строительства, реализация программы «Trade-in» - продажи вторичного жилья и покупки квартиры в новостройке. Подготовкой и оформлением сделок занимаются профессиональные сотрудники агентства, прошедшие аттестацию в «Гильдии риэлторов» Архангельской области, имеющие большой опыт в подборе и продаже объектов недвижимости. Банки-партнёры всегда смогут помочь и предложить оптимальные условия для получения ипотеки. Оформить кредит можно прямо в офисе. Все с сделки проходит через договор-поручение, квитанцию и чек.

Все подробности можно узнать в Архангельске +7 (8182) 64-24-24 в офисе на ул. Воскресенская, д. 59, 2 этаж. В Северодвинске - по телефону +7 (911) 677-06-60, и в офисе на ул. Ломоносова, д. 85, к. 1.

В апреле  квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон» можно приобрести по цене от 2 млн рублей*.

Кроме того, совместно с банком-партнером ПАО «Промсвязьбанк» предлагает приобрести квартиры в ипотеку со ставкой 5,69%**. Данная ставка действует по 15 апреля включительно, затем она составит 5,85%. Все строящиеся объекты Группы «Аквилон» аккредитованы по программе «Ипотека с господдержкой». Льготная ставка пока действует 1 июля.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.

В марте стартовали продажи нового проекта в столице Поморья – ЖК «О`Берег» в округе Майская Горка на берегу Северной Двины. В ближайшее время начнется реализация двух новых проектов: на земельном участке общей площадью 1,3 га (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум») приобретенном у частных собственников проектируется жилой комплекс площадью порядка 24 тыс. кв. м. Еще один жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская.

В городе корабелов, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.

Всего в течение года девелопер планирует вывести на рынок Поморья еще 175 тыс. кв. м. жилой недвижимости.

 

* Сроки действия акции с 01.04.2021 года по 30.04.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере скидки, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Предложение  ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2 млн руб рассчитана исходя из площади квартиры 22,64 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Многоквартирный жилой комплекс по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска.  Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101.  Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

**Ставка 5,69% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует по 15 апреля 2021 года при покупке готового/строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Сумма кредита от 500 тыс. до 12 млн. рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн. рублей - в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Программа «Госпрограмма 2020» действует до 01.07.2021. Стандартная ставка по данной программе - 5,85%. Правом на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют (-ет) граждане РФ, при этом кредитный договор может быть заключен по 01.07.2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 19.03.2021. MORT-GP-L-190321 ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Сроки действия акции с 01.04.2021 года по 15.04.2021 года. По истечении данного периода процентная ставка составит 5,85%. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и . (8184) 52-00-00. Застройщики: ООО СЗ «Парус-М». Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. по адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф 

09 апрель 09:19 | : Экономика

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