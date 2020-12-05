Половина жителей Поморья морально готова к раздельному сбору мусора

Вопрос, где удобнее устанавливать новые контейнеры для раздельного сбора отходов, возник у жителей Архангельска в начале года после закупки региональным оператором первой партии новых контейнеров для сухих отходов. Жители областного центра стали активно обсуждать новшество в соцсетях и предлагать различные варианты мест для их удобного размещения.
ЦУР Архангельской области проанализировал предложения архангелогородцев, и совместно с ООО «ЭкоИнтегратор» провел опрос населения, чтобы выяснить, где удобнее пользоваться контейнерами для РСО. Опрос показал, что самым удобным местом для жителей региона будут существующие контейнерные площадки – за этот вариант проголосовало чуть менее половины опрошенных, 49 %. Эти данные переданы регоператору. На существующих площадках ООО «ЭкоИнтегратор» планирует устанавливать синие контейнеры для РСО и в остальных дворах города.
23 % опрошенных высказались за оборудование вблизи жилых домов отдельного места для РСО. 6 % респондентов указали, что новые контейнеры в их дворах уже есть – с начала года в Архангельск установлено 112 новых контейнеров.
Опрос также показал, что не все архангелогородцы готовы разделять бытовой мусор, и не видят особой разницы между обычными зелёными контейнерами и новыми – синими для раздельного сбора отходов. Таковых среди опрошенных оказалось чуть более 21%. Тем не менее, опросы населения показывают, что с каждым годом всё больше людей начинают разделять бытовые отходы.