Дмитрий Морев назвал облагораживание парка в Соломбале одним из главных проектов года

Сегодня на базе САФУ проходит заседание координационного совета глав муниципалитетов Архангельской области. В его работе принимает участие глава Архангельска Дмитрий Морев. Один из вопросов мероприятия – реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».
Администрация Архангельска заблаговременно подготовилась к сезону благоустройства -2021: заключены контракты с подрядчиком, проработаны проекты. Старт работ намечен на середину апреля – начало мая. Все территории были выбраны самими жителями в ходе общедоступного голосования. Дополнительно в Архангельске будет проводиться благоустройство сквера у КЦ «Соломбала-Арт».
- Над идеями благоустройства сквера у «Соломбалы-АРТ» работали специалисты и активные жители города. Я оцениваю его высоко – как один из значимых проектов города. В ближайшее время мы начнем конкурсные процедуры по выбору подрядчика, поскольку финансовый вопрос уже решен, - подчеркнул Дмитрий Морев.
На благоустройство малых общественных территорий выделено 111 млн. рублей, на проект сквера у КЦ «Соломбала-Арт» с учетом организации дренажа – 82 млн. рублей, на организацию комфортного пространства во дворах – 20 млн. рублей.
- В этом году мы также начинаем программу ремонта дворовых проездов. На эти цели выделено из городского бюджета 50 млн. рублей. Достигнута договоренность и о поддержке со стороны областного правительства. Приведение в порядок дворов – это очень важная часть создания комфорта для повседневной жизни горожан. Мы это понимаем и уделяем решению вопроса повышенное внимание, - отметил Дмитрий Морев.
В определении будущего городской среды могут принять участие все жители Архангельска старше 14 лет: с 26 апреля по 30 мая этого года на единой федеральной платформе для голосования 29.gorodsreda.ru будет проводиться голосование за территории, которые могут быть благоустроены в 2022 году.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)