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Совет от «Аквилона»: Успевайте приобрести квартиру пока ипотека дешевая

Группа «Аквилон» совместно с банком-партнером ПАО «Промсвязьбанк» предлагает приобрести квартиры в ипотеку со ставкой 5,69%.

 

Данная ставка действует по 15 апреля включительно, затем она составит 5,85%. Чтобы оформить ипотеку потребуется стандартный пакет документов: паспорт, СНИЛС, заверенная копия трудовой книжки и справка о доходах. Кредит выдается на срок до 25 лет, минимальный первоначальный взнос при этом должен составить не менее 15%. В качестве первого взноса или для погашения процентов можно использовать материнский капитал.

Напомним, что инициированная Президентом России Владимиром Путиным программа господдержки ипотечного кредитования позволила существенно повысить доступность нового жилья для семей с детьми. Снижение ставки по ипотеке стало также одной из эффективных мер поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции. Все строящиеся объекты Группы «Аквилон» аккредитованы по программе «Ипотека с господдержкой». Льготная ставка пока действует 1 июля.

Сдержать рост цен на жилую недвижимость в том числе и в Архангельской области можно за счет увеличения объемов предложения жилья на рынке. А следовательно – необходимо всемерно поддерживать новые проекты, предусматривающие масштабное жилищное строительство.

Напомним, что сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.
В столице Поморья в ближайшее время начнется реализация двух новых проектов: на земельном участке общей площадью 1,3 га (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум») приобретенном у частных собственников проектируется жилой комплекс площадью порядка 24 тыс. кв. м. Еще один жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская.
В городе корабелов, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.

*Ипотека по ставке 5,69% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 12 млн. руб., для остальных регионов – не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 3 до 25 лет. Срок действия программы до 15.04.2021 включительно с 16.04.2021 действует ставка 5,85%. Условия и цены действительны на 01.04.2021 г. Банк ПAO «Промсвязьбанк» оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 . Сроки действия акции с 01.04.2021 года по 15.04.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщики: ООО СЗ «Парус-М». Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. по адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф

 

02 апрель 08:56 | : Экономика

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