Только для вас. Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Директор по лесообеспечению (лесозаготовкам) - https://bit.ly/3cGZ4gI (от 180 000 руб. на руки)
Начальник отдела качества - https://bit.ly/3uedhra (от 150 000 руб. на руки)
Руководитель-специалист по организации производства - фермы КРС в Архангельске - https://bit.ly/3whMgVM (от 150 000 руб. на руки)
Технический директор - https://bit.ly/3dlfDxI (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Руководитель отдела продаж - https://bit.ly/39vsPz6 (от 80 000 до 160 000 руб. на руки)