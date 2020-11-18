Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только для вас. Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

Директор по лесообеспечению (лесозаготовкам) - https://bit.ly/3cGZ4gI (от 180 000 руб. на руки)

Начальник отдела качества - https://bit.ly/3uedhra (от 150 000 руб. на руки)

Руководитель-специалист по организации производства - фермы КРС в Архангельске - https://bit.ly/3whMgVM (от 150 000 руб. на руки)

Технический директор - https://bit.ly/3dlfDxI (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)

Руководитель отдела продаж - https://bit.ly/39vsPz6 (от 80 000 до 160 000 руб. на руки)

 

02 апрель 08:01 | : Экономика

Главные новости


Ломоносов, Пикуль - наше всё. Ещё раз о поморских мифах
Кашкор, или Как проходит любовь к беляшам

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (27)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20