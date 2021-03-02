О, счастливчики. Кому в Архангельской области предлагают самые высокие зарплаты

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали почти 8 000 вакансий, опубликованных работодателями Архангельска с начала года и выяснили, в каких сферах и профессиях самые высокие зарплаты, а также какие требования предъявляют работодатели кандидатам.
Средняя предлагаемая зарплата в столице северного региона на данный момент порядка 47 000 рублей, что ниже среднероссийской на 2%. При этом с начала года в области было размещено почти 1 000 вакансий с зарплатой от 110 000 рублей. Большую часть подобных вакансий работодатели публикуют в сферах «Строительство», «Продажи», «Рабочий персонал», «Производство», «Медицина», «Топ-менеджмент», «ИТ, телеком», «Банки», а также в транспортной сфере.
Так, порядка 150 000 рублей обещают будущему руководителю-специалисту, который должен будет организовать с нуля в Архангельской области работу производства, связанного с крупным рогатым скотом Масштаб работы для будущего специалиста - 300 голов КРС. Здесь работодатель готов доверить проект кандидату с опытом работы более трех лет.
Кандидату на место производителя электромонтажных работ готовы заплатить за труды более 120 000 рублей. Работа будет проходить на архипелаге Новая земля, работодатель готов предоставить общежитие и бесплатное трехразовое горячие питание. За этот трудовой пакет компания-наниматель описывает следующие обязанности: управление бригадой электромонтажников; выдача производственных заданий и приемка выполненных работ; инструктаж рабочих по безопасным методам ведения работ, соблюдения правил безопасности и технической эксплуатации оборудования и другое.
В другой сфере Архангельска ищут руководителя отдела продаж в онлайн-школу и здесь диапазон зарплаты от 100 000 до 160 000 рублей. здесь работодатель готов предоставить будущему работнику занятость на полный день и удаленный формат работы.
Также в городе официальный дилер Toyota, Lexus и Volkswagen в Архангельске, приглашает в свою команду Аналитика - Программиста 1С с зарплатой от 120 000 рублей. Компания обещает «Трудные, но очень интересные задачи в команде единомышленников», а также ждет от будущего работника уверенное знание 1С Управление холдингом (УХА), знание управляемых форм, умение работать с расширениями конфигурации и достаточное знание бухгалтерского, финансового учета.
Ищут также и врача акушера-гинеколога, которые может также проводить операции, обещанная в вакансии зарплата от 111 000 рублей до вычета налогов. Отметим, что данная вакансия также затрагивает программу «Земский доктор», в рамках которой врач может получить порядка 2 000 000 рублей. Кроме того, медучреждение обещает кандидату оплату льготного проезда от места жительства до места работы. Между тем в обязанности будущего работника на данной должности будет входить не только оказание медпомощи по специальности "Акушерство и гинекология" с использование современных методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, но и проведение экспертизы временной нетрудоспособности и руководство медперсоналом. Кроме всего прочего от кандидата будут ждать знание Конституции РФ и иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
(кадр из к/ф «О, счастливчик», в гл. роли Мальком МакДауэлл)