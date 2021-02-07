На ЖК «RIVER PARK» в Архангельске уже возводят 8-й этаж

Строительство жилого комплекса Группы «Аквилон» успешно продолжается на набережной Северной Двины – ул. Урицкого.
В настоящее время на стройплощадке комплекса на секции №5 завершена кирпичная кладка стен подвала, на секции №4 завершается кирпичная кладка стен 8-го этажа, на секции №3 – на 75% выполнена кладка 7-го этажа. На секции №2 завершено устройство ростверка, на 10% смонтированы фундаментные стеновые блоки, на секции №6 (паркинг) ростверк выполнен на 50%, а на секции №1 закончено устройство свайного поля.
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса бизнес-лайт и комфорт-класса площадью 34,5 тыс. кв. м выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
ЖК «RIVER PARK» состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. В нем спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Кстати свыше 60% всех квартир в строящемся жилом комплексе уже приобретено горожанами по договорам долевого участия в полном соответствии с 214-м федеральным законом.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов, а также кладовыми. Предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов.
Благоустройство территории площадью 6 тыс. кв. м планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга. Завершение строительства ЖК «RIVER PARK» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
Участок на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины был приобретен Группой «Аквилон» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Застройщик выполнил предусмотренные данной программой обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади.