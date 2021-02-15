В Архангельске расселяют ветхие дома: кому повезет

В Архангельске пройдут аукционы по шести земельным участкам, которые предлагается освоить по программе развития застроенных территорий. Она предусматривает обязательное расселение людей из деревянных домов, а на больших участках – и создание соцобъектов для нужд города.
На шести участках в настоящее время находится 17 деревянных домов. Самому возрастному из них – более 100 лет. Большая часть домов была построена в 1925-1935 годы. Но лишь 4 из 17 прошли всю процедуру признания аварийными. В действующую федеральную программу переселения они не попали, поскольку были признаны подлежащими сносу после 2017 года. Но жители все же получат возможность переехать в благоустроенное жилье – благодаря муниципальной программе развития застроенных территорий. Это еще одна возможность для увеличения темпов переселения.
Первые торги - относительно участка в границах улиц Володарского и Выучейского - уже объявлены и состоятся 9 апреля. Это небольшой участок, где сейчас находится лишь один деревянный дом 1939 года постройки – по ул. Выучейского, 51. Победитель аукциона получит право построить на земельном участке современное жилье, но только после выполнения обязательных условий.
Застройщик обязан создать или приобрести и передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения. Они предоставляются гражданам, которые проживают в расселяемых домах по договорам социального найма. А собственникам - уплатить выкупную цену за изымаемые жилые помещения и земельные участки в объеме, который устроит обе стороны.
До 15 апреля будут объявлены торги еще по двум земельным участкам. В границах ул. Урицкого – пр. Новгородский – ул. Красноармейской должны быть расселены три деревянных дома. В границах ул. Володарского – ул. Суфтина – еще два.
В дальнейшем через аукцион будут предоставляться еще три участка, где застройщика обяжут не только расселить жителей ветхих и аварийных домов, но и создать социальные объекты.
Так на участке в границах ул. Гагарина – ул. Розинга – просп. Дзержинского кроме переселения жителей четырех домов, застройщик должен будет ввести в эксплуатацию и безвозмездно передать муниципалитету помещения для дополнительного образования детей площадью не менее 120 кв. метров.
На участке в границах ул. Урицкого – наб. Северной Двины под снос пойдут две «деревяшки» 1930 года постройки. На территории застройщик обязан будет обустроить сквер. А в районе просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – создать большие открытие площадки для детей.
В разработке находятся еще четыре территории. Их площадь также позволяет разместить социально значимые объекты, включая ясли на 40 мест и помещения для дополнительного образования детей.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)