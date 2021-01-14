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У «АГД Даймондс» продолжаются неприятности

Как сообщает федеральная пресса, Арбитражный суд Москвы удовлетворил банкротный иск ПАО «ВТБ Банк» к ООО «Открытие промышленные инвестиции», которое, по последним открытым данным, было единственным акционером алмазодобывающего предприятия «АГД Даймондс».

На первом этапе введен режим внешнего наблюдения.

Напомним, с мая 2017 года ФАС оспаривает сделку, в результате которой ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, его единственный участник – Открытие Холдинг") приобрело 100% акций АО "АГД Даймондс" у нефтяной компании "Лукойл" за 1,45 миллиарда долларов.

В свою очередь банк ВТБ потребовал взыскать с ОПИ около 873 миллионов долларов долга по кредиту, который он выдал этой компании в 2017 году на покупку "АГД Даймондс" у "Лукойла".

Редакция с тревогой продолжает следить за судьбой «АГД», когда-то игравшей далеко не последнюю роль в экономической, социальной и культурной жизни Архангельской области.

Для справки: «АГД Даймондс» разрабатывает алмазоносное месторождение в Архангельской области, которое позиционируется как первое по запасам в Европе и седьмое в мире.

17 март 13:40 | : Экономика / Скандалы

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