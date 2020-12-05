На 1-м корпусе ЖК «ID Морской» близятся к концу общестроительные работы

Жилой комплекс из двух корпусов возводится Группой «Аквилон» в центре Северодвинска, на пр. Морской, в районе с развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью.
Рядом расположены школа №29, детсады «Морозко», «Яблонька» и «Ручеек», поликлиника №3, горбольница №2, медсанчасть №58. К услугам жителей - магазины, аптеки, отделения банков, кафе и рестораны, ТРЦ «Сити», «ЦУМ» и «Гранд».
В настоящее время на корпусе №1 общестроительные работы выполнены в среднем на 95%. На корпусе №2 строители завершили кирпичную кладку стен, и более чем на 50% выполнили работы на кровле. Заканчивается монтаж внутренних перегородок, установка окон, остекление балконов и монтаж витражей. Работы по внутридомовым инженерным сетям выполнены на 45%, началась отделка помещений. Наружные сети выполнены на 85%.
ЖК «ID Морской» строится в рамках нового стандарта качества Группы «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Инженерные системы спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Главной особенностью ЖК «ID Морской» является использование концепции «Умный дом». Система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
В двух 5-этажных корпусах спроектированы квартиры разнообразной панировки площадью от 21 до 61 кв. м, от студий до евро-трехкомнатных. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в Северодвинске 5 жилых комплексов общей площадью более 90 тыс. кв. м. В рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.
Новые проекты реализуются с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будут реализованы требования по проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков.