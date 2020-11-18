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В Архангельской области нехватка врачей узкого профиля. И другие вакансии этой недели

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

 Врач-невролог - https://bit.ly/3sHZlFh (от 183 000 руб. до вычета НДФЛ)

Врач стоматолог- ортодонт - https://bit.ly/2MIwaT3 (от 150 000 до 250 000 руб. до вычета НДФЛ)

Заместитель генерального директора по производству - https://bit.ly/3uPiCq4 (от 150 000 руб. на руки)

Главный инженер деревообрабатывающего цеха - https://bit.ly/3e6lrNq (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)

Начальник столярного цеха - https://bit.ly/3c2aREy (от 100 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)

04 март 12:26 | : Экономика

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