Жить можно. Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Директор филиала - https://bit.ly/3qQlFfl (от 150 000 руб. на руки)
Маляр / Промышленный альпинист - https://bit.ly/3dEsVap (от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
Территориальный менеджер - https://bit.ly/2ZLwovB (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Технический директор - https://bit.ly/3knchNY (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Менеджер по развитию корпоративного бизнеса - https://bit.ly/3khJXwn (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ)