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Вот вам и северные. В Архангельской области ниже зарплаты, чем в среднем по стране

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 4 000 вакансий, открытых в Архангельской области за последний месяц, динамику резюме и заработных плат на местном рынке труда, а также составили рейтинг вакансий из сфер с самой высокой заработной платой, куда соискатели могут устроиться уже сейчас. 

Активность работодателей на рынке труда

В начале этого года прирост вакансий по всем профобластям в Архангельской области был меньше на 12% по сравнению с концом 2020 года. При этом в январе 2021 по сравнению с тем же месяцем в 2020 выросло число вакансий на 56%. Средняя январская заработная плата в Архангельской области составляет 44 653 рублей, что на 4% ниже, чем средняя зарплата специалиста по стране.

Лидером по спросу на сотрудников в конце января и на данный момент являются «Продажи» - каждая третья вакансия в области, здесь активно ищут продавцов в магазины и торговые сети, менеджеров по работе с клиентами, специалистов в прямые продажи, торговых представителей и т.д. Множество работодателей набирают на работу представителей рабочего персонала (комплектовщиков, укладчиков-упаковщиков, слесарей, сборщиков, грузчиков, электриков, монтажников). Еще одна сфера, где работодатели разместили с начала года большое количество вакансий – сфера транспорта и здесь нужны водители, курьеры, экспедиторы, почтальоны.

Отметим, что по сравнению с началом 2020 года на данный момент наблюдается активный рост вакансий в одной из самых пострадавших сфер из-за пандемии. Год к году количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе выросло на 42%.

Активность соискателей в Архангельской области

Динамика резюме с начала года среди соискателей Архангельской области снизилась на 6% по сравнению с концом 2020 года. При этом, если сравнивать с январем 2020, то число резюме в городе приросло на 9%. Ожидаемая зарплата в резюме соискателей – более 43 000 рублей, что ниже среднероссийской на 23%.

С начала года в Архангельской области было опубликовано более 11 000 резюме. В топ самых популярных у местных соискателей вошли сферы «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт, логистика», «Производство». Меньше всего резюме было опубликовано в сфере страхования, инсталляции и сервиса, а  также  услуг, оказываемых домашним персоналом.

 

Если обратить внимание на график работы, то большинство соискателей интересует работа на полный рабочий день, пользуются популярностью также гибкий график, при этом почти 16% жителей Архангельской области в своих резюме указали готовность работать в дистанционном формате.

Конкуренция за рабочие места

Уровень конкуренции за рабочие места в Архангельской области постепенно растет: в начале этого года и на данный момент на одну вакансию приходится 3,8 резюме при норме в 5-6. По сравнению с декабрем прошлого года этот показатель вырос на 0,2 пункта. Высокая конкуренция за рабочие места сохраняется в сфере добычи сырья – 15,7 резюме на вакансию.

В список актуальных вакансий от работодателей Архангельской области с заработной платой от 100 000 рублей, на которые можно устроиться прямо сейчас, попали следующие*. 

* в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.

19 февраль 08:15 | : Экономика

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