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Группа «Аквилон» - в ТОПе-20 застройщиков России

На сайте www.ерз.рф (Единый реестр застройщиков) опубликован обновленный ТОП застройщиков в целом по Российской Федерации и по каждому региону в отдельности. По данным обновленного реестра Группа «Аквилон» входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков России, занимая 17-ю позицию.

 

При этом Группа «Аквилон» возглавляет региональный рейтинг по Архангельской области и входит в ТОП-10 застройщиков Санкт-Петербурга, занимая 7-ю позицию. Также компания занимает 1-е место по вводу жилья в Поморье. В 2020 году в эксплуатацию сдано 4 жилых комплекса площадью 43 тыс. кв. м (12,5% от сданного в регионе жилья): ЖК «Зеленый квартал-3» и ЖК «Green Park» (2-я очередь) в Архангельске, ЖК «PARUS» и ЖК «NORDICA» в Северодвинске. Также Группа «Аквилон» занимает 1-е место в рейтинге потребительского качества жилых комплексов среди застройщиков Архангельской области (62,54 балла) и имеет высокий общероссийский показатель (4,5 балла) по соблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Единый реестр застройщиков - уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Единый реестр включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации возведение жилья с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве. В Единый реестр застройщиков РФ включено более 2,2 тыс. строительных организаций. И сегодня компания из Архангельска уверенно занимает лидерские позиции в сфере девелопмента не только на Северо-Западе, но и в целом в России.

– Это объективная оценка нашей компании на федеральном уровне. Все наши объекты строятся в соответствии с действующим законодательством, сдаются в установленный срок без замечаний надзорных органов. Кроме того, мы постоянно совершенствуем наши проекты, внедряем инновации, направленные на повышение качества возводимого жилья, – отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.

В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в столице Поморья и Северодвинске 14  жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект «О!Берег» в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе  масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.

  

15 февраль 11:10 | : Экономика

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