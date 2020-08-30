Готовится субботняя экскурсия по строящимся жилым комплексам Группы «Аквилон»*

Группа «Аквилон» предлагает жителям Архангельска и Северодвинска 13 февраля побывать на Экскурсии по новостройкам.
При организации мероприятия будет выполняться комплекс профилактических мер: измерение температуры, использоваться маски и перчатки, соблюдаться социальная дистанция. Записаться на экскурсию, которая состоится 13 февраля можно по телефонам (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8(8184) 52-00-00 в Северодвинске. Количество мест ограничено!
В ходе мероприятия специалисты компании расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии помимо строящихся объектов, познакомят с новыми жилыми комплексами, которые Группа «Аквилон» планирует возводить в столице Поморья и городе корабелов.
Напомним, что в феврале при покупке жилья в новостройках Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске клиенты могут выбрать бесплатную чистовую отделку «под ключ» или скидку 8 тыс. рублей с кв. м. Сумма скидки может достигать 650 тыс. рублей!**
В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в столице Поморья и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Среди них, проекты комплексной застройки микрорайонов «Аквилон REKA» в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в городе корабелов.
Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.
* Сроки проведения акции 13.02.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщик: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. ЖК «NEXT» (1 этап) - (НЕКСТ - следующий (англ.). Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО «РЗТ-Инвест». Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между ул. Лесная и ул. Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
**Сроки проведения акции с 01.02.2021 по 28.02.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры: 81,33 кв. м в Архангельске и 75.84 кв. м в Северодвинске, при 100% оплате/ипотеке и исходя из стоимости отделки 8000 руб./кв.м. Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из 3-х цветовых решений на выбор клиента. Ремонт и скидка до 650 000 руб. в Архангельске и 600 000 в Северодвинске не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.