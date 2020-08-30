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ШОК: 20% жителей Архангельской области не хватает зарплаты на самое необходимое

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Архангельской области и выяснила, достаточно ли жителям города их заработной платы.

36% жителей области сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 39% отметили, что хватает заработанных денег с большим трудом, а еще каждый пятый местный житель признался, что его заработка недостаточно, чтобы покрыть ключевые потребности. Для сравнения: по России в целом доля тех, кому однозначно не хватает зарплаты, примерно такая же – 25%.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

Почти половина опрошенных жителей области признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. Каждому третьему недостает 15-20 тысяч рублей для полноценных трат в месяц, еще 19% не хватает дополнительных 10-15 тысяч, остальным недостает менее 10 тысяч рублей в месяц.

«В ходе опроса выяснилось, что почти каждый третий житель Архангельской области тратит до 50% своей зарплаты ежемесячно на выплату процентов по потребительским кредитам и займам. Кроме того, каждый пятый опрошенный, взявший ипотеку, выплачивает до 75% своей зарплаты каждый месяц. Выше всего доля тех, кто отдает большую часть своей зарплаты на оплату ипотеки среди начинающих специалистов и выпускников вузов, представителей транспортной сферы и административного персонала. Если обратиться к другим тратам, то больше половины жителей области самой большой статьей расходов назвали покупку еды, что в целом соответствует среднероссийским данным. На втором месте по объему затрат – аренда жилья (44% опрошенных), для каждого пятого жителя Архангельской области самые большие расходы – это коммунальные платежи», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

При нехватке денег местным жителям чаще всего отказываются от покупки новой одежды (77% выбрали этот вариант), а также от путешествий и интересного досуга (по 75 и 71% соответственно). Отметим, что жители Архангельской области гораздо чаще готовы отказаться от трат на платную медицину, чем на образование (42% против 36%).

41% жителей области при нехватке зарплаты предпочитают обращаться за помощью к родственникам и одалживать у них деньги, на втором месте по популярности - кредитные карты – ими пользуется почти каждый третий опрошенный, которому не хватает средств. Любопытно, что еще 40% в ситуации нехватки денег стараются не занимать ни у кого и выйти из ситуации самостоятельно.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 81% жителей области ищут новую работу, 54% учатся и осваивают новые навыки, 40% ищут подработку, а 29% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства. При этом 18% опрошенных стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций.  

04 февраль 12:46 | : Экономика / Скандалы

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