Крепись, геолог! Самые вкусные вакансии в Архангельской области на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/3ciozFl (от 200 000 руб. на руки)
Директор филиала - https://bit.ly/36gwgYv (от 150 000 руб. на руки)
Руководитель геологической службы (Главный геолог) - https://bit.ly/36lXk8V (от 150 000 руб. на руки)
Заместитель генерального директора по производству - https://bit.ly/3psIULB (от 150 000 руб. на руки)
Главный инженер деревообрабатывающего цеха - https://bit.ly/2Ym2YDz (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)