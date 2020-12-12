Правительство Архангельской области призывает бизнес легализировать свои отходы

В Архангельске прошло совещание по вопросам ответственности бизнеса в ходе реформы обращения с ТКО под председательством заместителя председателя Правительства Архангельской области Евгения Автушенко.
Представители министерства природных ресурсов Архангельской области, Северного межрегионального управления Росприроднадзора, Архангельской межрегиональной природоохранной прокуратуры, Регионального оператора по обращению с ТКО, бизнеса и экологи обсудили актуальные вопросы и проблемы сбора, утилизации и переработки отходов, которые образуются в ходе деятельности предприятий и организаций.
С 1 января 2020 года транспортирование и размещение ТКО на полигонах обеспечивает региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор». Но, как было отмечено на совещании, из 11 тысяч юр лиц, проверенных региональным оператором, только 4700 имеют договоры на вывоз ТКО. Это дает основание полагать, что твердые коммунальные отходы бизнес вывозит нелегально. А это наносит серьезный урон отрасли: нет учета и контроля за обращением ТКО в полном объеме, мусор продолжают подбрасывать на контейнерные площадки многоквартирных домов, растет количество несанкционированных свалок на землях лесного фонда. В реестре числится более 500 несанкционированных свалок. Еще 134 выявлены Региональным оператором в течение 2020 года.
Цифры заставляют задуматься. По данным министерства природных ресурсов сегодня образуется 405 тыс. м3 твердых коммунальных отходов.
– Из этого объема только 26% транспортируется Региональным оператором на законные объекты. Остальная часть объемов твердых коммунальных отходов вне системы обращения с ТКО, - отметила Наталья Помазкина, начальник отдела по обращению с отходами производства и потребления министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.
По мнению эколога и сопредседателя регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Айман Тюкиной сегодня необходимо усилить контроль за полигонами, которые принимают отходы, и перевозчиками, которые их транспортируют. Важно ликвидировать сами условия появления «серых схем», когда юридическое лицо, игнорируя требование закона, заключает договор на вывоз ТКО с удобным перевозчиком, а не Региональным оператором. Так же важно разобраться с классификаторами отходов, из-за разночтений в законе возникает много вопросов о том, как правильно классифицировать отходы, к какому виду и классу опасности их относить.
- Стоматологии заключают договор на вывоз отходов от офисов и бытовых помещений V класса опасности, а там у нас медотходы. Ставки платы IV и V класса опасности разные. Когда все под видом V класса заключат договор, то плата за негативное воздействие и поступление в бюджет будет ноль. В Новодвинске, для примера, предприниматель имеет магазины, не заключил договор, мотивируя тем, что не образуются отходы. А осенью мы обнаруживаем нелегальную свалку. Он признает свалку, но вывозит, как отходы от жилищ, а не как торговые отходы. Предприниматели обязаны проводить инвентаризацию отходов и иметь паспорт отходов, - считает Айман Тюкина.
Как отметил Кирилл Витков, руководитель клуба предпринимателей «Деловар», большинство предпринимателей сегодня просто не разобрались с новыми правилами обращения с ТКО. Переживая тяжелый период пандемии они, в первую очередь, думали о спасении бизнеса.
Но как показывает практика, бизнес понимает, что в сфере обращения с ТКО законно, а что нет. В частности, звучали вопросы, что делать, если отходы - упаковка, картон, пленка сдается в переработку, а оставшийся объем твердых коммунальных отходов ниже норматива.
- В таком случае, - отметил генеральный директор регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов, - можно заключить договор на вывоз ТКО по факту. Но здесь тоже есть «ловушка». Часть предпринимателей так и поступают: заключают договор с РегОператором, формально соблюдая закон, но заявок на вывоз ТКО в последующем не подают, продолжая работать с нелегальными перевозчиками.
Стоит добавить, что отсутствие договора у юридического лица с региональным оператором на оказание услуг не означает, что собственники ТКО не пользовались контейнерами, установленными органами местного самоуправления или региональным оператором. В таком случае юридическое лицо могут понудить к заключению договора через суд и взыскать стоимость фактически оказанных услуг – расчет сумм будет вестись по нормативу.
- Сегодня надо начинать с грамотной разъяснительной работы. Большинству предпринимателей некогда разбираться, главное, чтобы платеж был посилен и справедлив. Сегодня важно, чтобы бизнес понимал - задача Регионального оператора легализовать обращение с ТКО и сделать саму систему прозрачной. Важно учесть объем отходов, которые сдают на переработку. Тогда мы наведем порядок, создадим позитивное отношение и увидим нелегальных перевозчиков, - отметил заместитель председателя комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Архангельского областного Собрания депутатов Алексей Кувакин.
Сделать сферу обращения с ТКО прозрачной, наладить строгий контроль и учет за образованием отходов сегодня можно. Эту работу Региональный оператор уже начал. В отрасли внедряется автоматизированная система «Управление отходами», что позволяет отслеживать перемещение ТКО от контейнерных площадок до полигона. Машины перевозчиков Регионального оператора оборудуются спутниковой системой ГЛОНАСС. Проведена 100% инвентаризация контейнерных площадок и контейнеров Архангельской области. Ведется большая аналитическая работа. Однако, чтобы получать полную информацию за передвижением ТКО и понимать реальные объемы образующихся отходов, все объекты размещения должны иметь весы и подключаться к системе «АСУ».
Свою долю ответственности должны чувствовать и сами предприниматели, работающие в регионе: обязанность заключить договор с Региональным оператором и легализовать вывоз ТКО возложена на них Федеральным законом. Специалисты ООО «ЭкоИнтегратор» готовы в индивидуальном порядке работать с каждым предприятием, помогать и настраивать взаимодействие в формирующейся пока новой системе обращения с ТКО в Архангельской области. Начать работу просто – можно позвонить по телефону: +7(8182) 63-70-05 или прислать заявку на электронную почту dogovor@eco-tko.ru. Все формы и необходимые заявления размещены на сайте компании – www.eco-tko.ru – в разделе «Потребителям».
Вместе с тем продолжится работа и по совершенствованию отраслевого законодательства. Правительство Архангельской области выступило с предложением организовать совещание с участием Российского экологического оператора, что позволит внести предложения по совершенствованию нормативно-правой базы и уточнению классификаторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.