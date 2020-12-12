Морев отреагировал на вчерашнее отключение тепла в Архангельске

Глава города прокомментировал вчерашнюю ситуацию с понижением давления на теплосетях:
- Специалисты Архангельской ТЭЦ оперативно устранили дефект, из-за которого остыли батареи в домах архангелогородцев. В течение двух часов насосная станция начала поднимать давление, и к ночи на выходе с ТЭЦ оно было восстановлено. Система теплоснабжения объемная, поэтому требуется время на восстановление параметров во всех жилых домах. Мы оповестили УК о необходимости снятия завоздушивания на внутридомовых сетях, если оно возникло после снижения давления. Эта работа проводится. Но две аварии за столь непродолжительное время – это свидетельство того, что ТГК-2 нужно пересматривать свою программу модернизации АТЭЦ и теплосетей Архангельска. Вместе с правительством области администрация города будет настаивать на увеличении доли инвестпрограммы для Архангельска.
Средняя степень износа сетей теплоснабжения в Архангельске – 65%. Городу необходимо масштабное обновление больших участков сетей. А пока мы видим, что теплоснабжающая организация ТГК-2 маленькими кусочками от улицы до улицы ремонтирует трубы, где дефекты уже проявились. Причина в том, что 85% финансирования инвестиционной программы этой ресурсоснабжающей компании идет не на Архангельск, а на модернизацию системы Северодвинска. Инвестиционная программа ТГК-2 рассчитана на период с 2014 по 2023 годы, ее объем - 10,1 млрд. рублей. Но только 1,5 млрд. рублей за 10 лет причитается Архангельску. Головная организация ТГК-2 находится в Ярославле, и решения принимаются именно там. Поэтому руководство столицы Поморья совестно с областным правительством готово вести переговоры о пересмотре пропорций.