Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

СГМУ расплатился с «ЭкоИнтегратором» за вывоз мусора через суд

Второй год в Архангельской области вывоз твердых коммунальных отходов обеспечивает Региональный оператор. Данный порядок установлен Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ. Однако многие юридические лица продолжают уклоняться от своих обязательств по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с Региональным оператором, что вынуждает обращаться в суд.

На днях Арбитражный суд Архангельской области поддержал требования Регионального оператора и взыскал задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и неустойки с ФГБОУ ВО «СГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

ФГБОУ ВО «СГМУ» не признавало деятельность Регионального оператора и уклонялось от оплаты коммунальной услуги, мотивируя это тем, что напрямую работает со сторонним перевозчиком.

Согласно действующему Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января 2020 года на территории Архангельской области обеспечивает Региональный оператор и все договоры на вывоз твердых коммунальных отходов юридические лица могут заключать только через Регионального оператора.

По итогам судебного разбирательства с ФГБОУ ВО «СГМУ» в пользу Регионального оператора взыскана задолженность за оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов и неустойка в общей сумме более 1 млн. рублей.

На сегодняшний день Региональным оператором проверены свыше 11 тысяч работающих на территории Архангельской области предприятий и организаций и только 4,5 тысячи заключили договор на вывоз ТКО.

Заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другими лицами незаконно и образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обеспечить легализованный вывоз твердых коммунальных отходов предприятия и организации Архангельской области могут, обратившись для заключения договора к Региональному оператору по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор» по телефону +7 (8182) 63-70-05 или направить обращение по электронной почте dogovor@eco-tko.ru, центральный офис Регионального оператора находится по адресу г. Архангельск, ул. Поморская 45, адреса обособленных подразделений в районах Архангельской области можно посмотреть на сайте Регионального оператора www.eco-tko.ru.  

21 январь 13:21 | : Экономика

Главные новости


Пять лет без Неса
"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (185)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20