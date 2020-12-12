СГМУ расплатился с «ЭкоИнтегратором» за вывоз мусора через суд

Второй год в Архангельской области вывоз твердых коммунальных отходов обеспечивает Региональный оператор. Данный порядок установлен Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ. Однако многие юридические лица продолжают уклоняться от своих обязательств по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с Региональным оператором, что вынуждает обращаться в суд.
На днях Арбитражный суд Архангельской области поддержал требования Регионального оператора и взыскал задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и неустойки с ФГБОУ ВО «СГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
ФГБОУ ВО «СГМУ» не признавало деятельность Регионального оператора и уклонялось от оплаты коммунальной услуги, мотивируя это тем, что напрямую работает со сторонним перевозчиком.
Согласно действующему Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января 2020 года на территории Архангельской области обеспечивает Региональный оператор и все договоры на вывоз твердых коммунальных отходов юридические лица могут заключать только через Регионального оператора.
По итогам судебного разбирательства с ФГБОУ ВО «СГМУ» в пользу Регионального оператора взыскана задолженность за оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов и неустойка в общей сумме более 1 млн. рублей.
На сегодняшний день Региональным оператором проверены свыше 11 тысяч работающих на территории Архангельской области предприятий и организаций и только 4,5 тысячи заключили договор на вывоз ТКО.
Заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другими лицами незаконно и образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Обеспечить легализованный вывоз твердых коммунальных отходов предприятия и организации Архангельской области могут, обратившись для заключения договора к Региональному оператору по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор» по телефону +7 (8182) 63-70-05 или направить обращение по электронной почте dogovor@eco-tko.ru, центральный офис Регионального оператора находится по адресу г. Архангельск, ул. Поморская 45, адреса обособленных подразделений в районах Архангельской области можно посмотреть на сайте Регионального оператора www.eco-tko.ru.