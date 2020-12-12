Как семья Кашниковых ключи от квартиры в ЖК «NORDICA» получала

В конце прошлого года подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди ЖК «NORDICA» на ул. Победы в Северодвинске. Сейчас ведется передача ключей от квартир дольщикам.
30-ти градусные морозы не стали помехой для осмотра и приемки квартир. Вместе со счастливыми обладателями нового жилья – Русланой и Андреем Кашниковыми в приемке их квартиры участвовал ведущий специалист отдела продаж новостроек Агентства недвижимости «Белое море» Александр Антипин. Он подчеркнул, что застройщик учел опыт сдачи предыдущих объектов в Северодвинске.
- Впечатление от квартиры и жилого комплекса в целом - очень хорошее. Светлые входные группы, дизайнерская отделка холлов, комфортные и бесшумные лифты, все как на рекламном проспекте. Квартира сдана в предчистовой отделке, стены уже выровнены и готовы к поклейке обоев, на полу ровная стяжка, выполнена разводка электрики. Все работы выполнены качественно и по стандартам. Мы не нашли к чему можно было бы придраться. И наши клиенты так же очень довольны покупкой. После такой приемки, мы с уверенностью предлагаем квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон», - рассказал Андрей Антипин.
Несмотря на то, что ограничительные мероприятия, связанные с мерами по нераспространению на территории региона короновирусной инфекции внесли изменения в регламент приемки, все квартиры будут переданы дольщикам в установленный договором срок. О готовности конкретной квартиры к передаче каждый участник долевого строительства уведомляется заранее специалистами офиса Группы «Аквилон» в Северодвинске.
Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. В непосредственной близости расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов.
Сейчас на 2-й очереди строители завершили кирпичную кладку 9-го этажа и остекление окон. Ведется устройство кровли. Монтаж внутренних перегородок заканчивается на 8-м этаже. Продолжается прокладка внутридомовых и наружных инженерных сетей. Сдача в эксплуатацию 2-й очереди запланирована на 3-й квартал 2021 года.
Что касается благоустройства территории, то в ЖК «NORDICA» оно организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн и большое количество озеленения, размещена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка.
Кстати, в ноябре прошлого года остановка общественного транспорта «Северный рейд», расположенная на ул. Юбилейной (с двух сторон) в районе строящегося жилого комплекса, будет называться «ЖК «NORDICA»
Напомним, что 2020 году группа «Аквилон» сдала в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК «PARUS» - крупнейший объект жилищного строительства в городе корабелов. Сейчас в Северодвинске Группа «Аквилон» возводит пять жилых комплексов общей площадью более 100 тыс. кв. м. Продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта, который помимо современной жилой застройки и детсада предусматривает комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке площадью 2,72 га в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.