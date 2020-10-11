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Тысячи жителей Поморья решили начать новый год с поиска новой работы

Каждый человек хотя бы раз обещал себе в новом году начать новую жизнь, например, сменить место работы. Как выяснили аналитики HeadHunter, в первые дни 2021 года (с 1 по 7 января включительно) свои резюме на сайте hh.ru опубликовали и обновили порядка 2 400 тысяч жителей Архангельской области.

Чаще всего в этот период соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт и логистика», «ИТ, телеком» и «Производство». Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе: так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей.

Среди тех жителей Архангельской области, которые решили сменить работу в начале года, 51% - мужчины. Каждый второй соискатель имеет больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 45% случаев это люди от 18 до 30 лет. Интересно, что почти 5% соискателей, опубликовавших или обновивших резюме в первые дни января, старше 50 лет.

«Наши исследования показывают, что в 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях. При поиске важно понимать также, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поиск работы по ряду специальностей может быть более длинным по времени и если есть потребность в новой работе или мысли сменить уже имеющуюся, то лучше начинать поиск вакансий как можно раньше. Также немаловажны дополнительные навыки (прохождение различных курсов и тематических вэбинаров) для повышения конкурентоспособности соискателя», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ-5 вакансий января с самыми высокими зарплатами:

- Ведущий программист 1C в компанию, занимающуюся системной интеграцией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов предприятия, ИТ-консалтингом. Зарплата - от 70 000 до 140 000 руб. до вычета налогов.

- Прораб в эксплуатационную компанию Архангельской области. Зарплата - от 90 000 руб. на руки.

- Сварщик на полуавтомат в производственную компанию Архангельской области. Зарплата - от 85 000 руб. на руки.

- Директор лесозаготовительного производства в производственную компанию Архангельской области. Зарплата - от 200 000 руб. на руки.

- Водитель автомобиля, категория Е в транспортную компанию Архангельской области. Зарплата - от 80 000 руб. на руки.

07 январь 08:23 | : Экономика

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