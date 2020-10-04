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Информационно-аналитический портал
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В Новый год – с новой квартирой!

До конца января наступающего 2021 года Группа «Аквилон» дарит полмиллиона на квартиру!*

 

При покупке квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске скидка составляет от 100 до 500 тыс. рублей. Чем больше квартира - тем больше выгода. И наибольший выбор – в первые дни проведения акции.

Напомним, что в Новогодние и Рождественские праздники офисы Группы «Аквилон» будут работать по особому графику.

Сегодня, а также  29-30 декабря офисы в Архангельске и Северодвинске работают с 9:00 до 20:00.

31 декабря, 1, 2 и 7 января – выходные дни;

3-6 и 8-10 января – офисы открыты с 11:00 до 17:00.

С 11 января офисы продаж функционируют по стандартному графику. 

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 18 жилых комплексов общей площадью более 230 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 14 га, на которых планируется построить около 220 тыс. кв. м недвижимости.

В Архангельске на участке в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, помимо нового жилья Группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская Горка на берегу Северной Двины будет построен первый в данном микрорайоне эко-комплекс.

В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Кроме того, в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых комплексов.

 

*Сроки проведения акции с 28.12.2020 по 31.01.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки и подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 81,33 кв. м в Архангельске и 75,84 кв. м в Северождвинске при 100% оплате/ипотеке.  Денежный эквивалент скидки и подарков не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец  ООО  «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.  

28 декабрь 11:19 | : Экономика

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