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Новый парк в Северодвинске – зеленый островок в промышленном городе

По заказу Группы «Аквилон» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по комплексному освоению территории квартала 100 в Северодвинске выполнено лесопатологическое обследование деревьев участка на берегу озера Театральное между ЦУМом и драмтеатром.

 

Исследование проведено Северным Арктическим федеральным университетом им. М. В. Ломоносова под руководством заведующего кафедрой ландшафтной архитектуры и искусственных лесов, кандидата сельскохозяйственных наук А. М. Антонова с участием кандидата сельскохозяйственных наук Н. О. Пастуховой и кандидата биологических наук А. Г. Волкова.

Все работы выполнялись в соответствии с «Методикой инвентаризации городских зеленых насаждений». Инвентаризация зеленых насаждений на всей территории площадью 9,5 га проводилась специалистами-озеленителями кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных лесов. Определение количественного, видового и возрастного состава и оценка состояния (жизнеспособности) древесных насаждений сделано на основании подеревного перечета. Все деревья распределялись по пяти категориям жизнеспособности: от сухостоя до «без признаков ослабления».

Была выполнена визуальная лесопатологическая оценка каждого дерева с описанием всех видимых признаков биологического повреждения, ослабления и усыхания, а также всех имеющихся механических повреждений кроны и ствола. Одновременно отмечались и морфологические отклонения от нормального развития. Такое детальное описание каждого дерева позволяет дать рекомендации по реконструкции данных насаждений с точки зрения санитарного состояния и ландшафтного строительства.

Было установлено, что на территории квартала 100 находится 10 сосен, 12 тополей бальзамических, 1366 берез, 2000 ив и 2357 осин. Все деревья относятся к категории «ослабленные», доля усохших ветвей составляет 7-10%. Значительная часть берез поражена «ведьмиными мётлами» - болезнью кроны растения с аномальным морфогенезом. Также многие березы имеют морозобойные трещины, что свидетельствует о поражении стволов гнилью. Самые ослабленные экземпляры встречаются на участках, где происходит сезонное подтопление деревьев вследствие подъема воды в озере. Основной объем осин имеет возраст 5-10 лет, при этом деревья поражены сердцевинной гнилью в стволах. Тополя также имеют морозобойные трещины, стволовые гнили, их корневая система в основном поверхностная.

По итогам исследования специалисты сделали следующие выводы: существующие осины сохранять нецелесообразно, так как применение данной породы в озеленении города не рекомендуется из-за плохой устойчивости к сердцевинным гнилям; это касается и ивы, которая не является хозяйственно ценной породой в озеленении городских территорий; пораженные болезнями и морозом березы необходимо удалить, также как тополя вдоль дорог и тропинок, которые несут особую угрозу в период сильных ветров; 6 сосен, а также молодые, здоровые и хорошо развитые березы определенных размеров с симметричной кроной и прямым штамбом рекомендовано сохранить путем пересадки деревьев с соблюдении установленной технологии выкопки, перевозки и посадки на новом месте.

Напомним, что президент Владимир Путин назвал обеспечение жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поставлена важнейшая стратегическая задача – к 2030 году построить 1 млрд. кв. м нового, современного жилья. Поэтому федеральное правительство требует, чтобы во всех регионах была активно развернута работу по подготовке площадок для такого масштабного строительства. В том числе и за счет привлечения внебюджетных средств девелоперских компаний.

Именно эту задачу решает первый в регионе масштабный инвестпроект в сфере комплексного освоения территории.  Общий объем инвестиций составит 2,23 млрд. рублей. В соответствии с контрактом между застройщиком и муниципалитетом вложения в социальные объекты превышает 10% от общего объёма привлекаемых внебюджетных средств.

На арендуемом участке площадью 9,5 га, помимо современной жилой застройки, инвестор построит и передаст муниципалитету полностью укомплектованный детсад. А также выполнит комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное с берегоукреплением. Концептуально она представляет собой современное городское пространство, предназначенное для разнообразного активного отдыха с учетом потребностей всех жителей Северодвинска. Оба объекта сдаются «под ключ» и передаются в собственность муниципалитета. При этом застройщик несет гарантийные обязательства по ним в течение 5 лет.

Кроме того, инвестор берёт на себя финансирование строительства инженерных сетей, включая локальные очистные сооружения ливневой канализации, а также по устройству внутриквартальных проездов и тротуаров к детсаду и парку, гостевой парковки для посетителей рекреационной зоны. Предусматривается оборудование специальных закрытых площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов с размещением на них контейнеров для раздельного сбора мусора.

Общедоступный парк займет более 2,5 га, с максимальным озеленением. Также за счет застройщика будет выполнено берегоукрепление участка озера. Парк будет построен в первую очередь. Затем будет возведен детсад, и только потом - жилые дома.

   

25 декабрь 16:42 | : Экономика

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