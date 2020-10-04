Половина архангельских фирм отказалась от новогодних корпоративов

Служба исследований hh.ru провела опрос в начале декабря среди почти 12 966 работников, в том числе, из Архангельска, и выяснила, кто из них будет дарить коллегам новогодние подарки и пойдет на корпоратив.
Только 13% жителей Архангельской области заявили, что их компания будет проводить корпоратив в этом году, еще треть опрошенных на момент опроса была не в курсе. Примечательно, что отмена корпоратива в 45% компаний никак не связана с противоэпидемиологическими ограничениями – в этих компаниях просто нет такой традиции. Больше всего доля тех, кто традиционно не проводит новогодний корпоратив среди рабочего персонала (72%), в сфере гостинично-ресторанного бизнеса (55%), а также у представителей транспорта и логистики (53%). А вот 55% опрошенных, в том числе, организации из Архангельска лишились возможности корпоративного празднования именно из-за пандемии.
В свою очередь проводить корпоративы в этом году решились компании, работающие в сферах «Добыча сырья» (20%), «Закупки», «Управление персоналом», а также «Наука и образование» (по 18%).
Каждый третий житель Архангельска дарит новогодние подарки коллегам, но по желанию. Играют в «Тайного Санту» еще 12%, еще 8% опрошенных получают подарки от руководства в канун Нового года. Не принято радовать коллег подарками у 42% жителей Архангельска. Реже всего дарят новогодние сувениры представители рабочего персонала, строительства, безопасности, производства, транспорта и добычи сырья (более 50% в каждой сфере).
Четверть соискателей, работающих в компаниях, где обмениваются подарками с коллегами на Новый год, планируют потратить на это от 500 до 1000 рублей. Более 3000 рублей потратят на подарки коллегам представители гостиничного бизнеса. В свою очередь 24% опрошенных не планируют тратить деньги вообще: в ИТ эта доля выше всего (каждый третий опрошенный из данной сферы).