За качеством строительства в Архангельске будет следить специальная служба контроля

На общегородской планерке глава города Дмитрий Морев поручил проработать вопрос о целесообразности создания муниципальной службы строительного контроля.
В настоящее время администрация города заключает контракты на выполнение работ по стройнадзору с коммерческими организациями. К качеству выполнения контроля нередко возникают вопросы.
- Необходимо оценить целесообразность создания муниципальной службы как самостоятельного юридического лица для выполнения функций технического строительного надзора на объектах строительства и капремонта. Речь идет о строящихся социальных объектах – садики, школы, ФОКи, и о контроле за соблюдением технологий при проведении капремонтов в учреждениях культуры, спорта и образования. А также об объектах благоустройства, где проводится реконструкция, капремонт или новое строительство, - пояснил Дмитрий Морев.