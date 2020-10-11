Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россияне даже не надеются, что доллар упадет

Курс доллара интересует только каждого четвертого россиянина, курс евро — лишь каждого пятого. Большинство россиян не следят за динамикой курса рубля по отношению к американской и европейской валютам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый четвертый экономически активный россиянин (25%) следит за курсом доллара, каждый пятый (19%) — за курсом евро. Интерес к валютному рынку чаще проявляют мужчины: 29% из них отслеживают курс доллара (среди женщин — 20%), 22% — курс евро (против 15% среди женщин). За ценой американской валюты активнее наблюдают граждане с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (по 29%), европейской — респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (23%).

По данным исследований SuperJob, число граждан, которых интересует курс американской валюты, одно из самых низких за 6 лет. Меньше было разве что в августе 2019 года — 24%. В последний раз достаточно высокий уровень общественного интереса к доллару был зафиксирован 19 марта 2020 года, за несколько дней до объявления общероссийского локдауна, — тогда за курсом доллара следили 36% опрошенных. А больше всего россиян наблюдали за ценой американской валюты в декабре 2014 года — рекордные 54%.

Несмотря на то, что официальный курс валют от Центробанка в дни проведения опроса демонстрировал небольшое укрепление рубля, россияне прогнозируют повышение стоимости американской и европейской валюты к концу новогодних каникул: средний ожидаемый курса доллара на 11 января 2021 года — 81 рубль 77 копеек, евро — 93 рубля 83 копейки.

19 декабрь 07:36 | : Экономика

Главные новости


Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром
Хирурги Первой городской: Мы готовы работать в любых условиях, но..

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (237)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20