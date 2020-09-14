Квартал 100 в Северодвинске: никто не будет ущемлен

Не обошли вниманием журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции с Игорем Скубенко, инвестиционный проект «Квартал 100 в Северодвинске». Главу города спросили, обращает ли он внимание на мнение горожан по этому вопросу.
- Надо обращать внимание на мнение всех северодвинцев, без исключения. Этот инвестиционный проект будет учитывать интересы разных слоёв населения нашего города. Кроме качественно построенного жилья здесь планируется возведение детского сада, который будет передан городу, а также благоустройство территории, которое включает в себя строительство детских площадок и парковой зоны, которые будут доступны для всех горожан, - подчеркнул Игорь Скубенко.
Он добавил, что такие масштабные проекты в основном реализуются в больших городах, Архангельская область делает первый шаг в этом направлении.
В соответствии с контрактом объём инвестиций в социальные объекты составляет 10,3 процента от общего объёма привлекаемых внебюджетных средств, который составит 2,23 миллиарда рублей. В том числе 160 миллионов рублей будет направлено на строительство детского сада, и 70 миллионов - на обустройство парка и берегоукрепление. Оба объекта сдаются «под ключ» и передаются в собственность муниципалитета. При этом застройщик несет гарантийные обязательства по ним в течение 5 лет.
Кроме того, инвестор берёт на себя финансирование строительства инженерных сетей, включая локальные очистные сооружения ливневой канализации, а также по устройству внутриквартальных проездов и тротуаров к детсаду и парку, гостевой парковки для посетителей рекреационной зоны. Предусматривается оборудование специальных закрытых площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов с размещением на них контейнеров для раздельного сбора мусора. Реализация контракта рассчитана до конца 2027 года.
- Хотелось, чтобы озеро Театральное, возле которого находится квартал 100, стало в будущем благоустроенной прогулочной зоной. Ещё раз отмечу, что в проекте предусмотрен парк площадью 2,5 гектара, и инвестор готов начать благоустройство территории именно с него, - сказал глава города.
Игорь Скубенко добавил, что к нему не раз приходили с предложениями построить в квартале 100 крупные торговые центры, такие как «Spar» и «Лента». Но они не получили поддержки ни от него, ни от городской администрации.
- Все информация о проекте «Квартал 100 в Северодвинске» открыта, проект не раз проходил обсуждения в областной инвестиционной комиссии, где получил поддержку. Отмечу, туда входят компетентные люди, профессионалы своего дела. Сейчас идут публичные обсуждения на городском уровне. Инвестор выполняет все свои обязательства и является одной из ведущих строительных компаний северо-западного региона, - подчеркнул Игорь Скубенко.
Также был задан вопрос о том, когда там появятся жилые дома, не будет ли затруднён выезд автомобилей с этой территории?
- Думаю, что проблем не будет. Логистику инвестор также просчитывает. А в качестве примера - это выезды рядом с торговым центром «Макси» на Архангельском шоссе и введённой в этом году второй очереди жилищного комплекса «Парус», - отметил Игорь Скубенко.
Добавим, что информация о проекте находится на официальном сайте в разделе «Экономика/Инвестиционная деятельность/Приоритетные проекты».