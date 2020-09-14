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Плюсы и минусы работы на удаленке

Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании удаленной работы, документ вступит в силу 1 января 2021 года. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, работающих дистанционно, каковы основные преимущества и недостатки работы на дому. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, работающих удаленно.

Главный плюс удаленки — экономия на расходах на транспорт и питание, так считает каждый второй дистанционный сотрудник (50%). На втором месте — снижение количества инфекционных контактов (39%). На третьем — возможность работать отовсюду, где есть интернет (32%). Для 27% респондентов важным преимуществом является отсутствие отвлекающих офисных факторов: разговоров коллег, совещаний и планерок, для 23% — большее количество свободного времени.

Главным недостатком удаленной занятости россияне считают ненормированный рабочий день (37%). На втором месте — необходимость сочетать домашние дела и рабочие обязанности (31%). На третьем — сложности в коммуникациях с коллегами по техническим причинам (28%). 27% назвали минусом удаленки нехватку живого общения. Для 26% дистанционных сотрудников недостатком является наличие отвлекающих факторов в виде домочадцев и домашних животных.

8% россиян считают, что у удаленки нет преимуществ, 14%, напротив, уверены, что у нее нет недостатков, да и плюсов респонденты назвали больше, чем минусов, и это несмотря на то, что у большинства дистанционных сотрудников нет отдельного помещения для работы (63%).

Ранее SuperJob, выяснил, что удаленные сотрудники более лояльны к переработкам, и это, вероятно, потому что времени на сон у них остается больше, чем у их коллег, которые продолжают ходить на работу. Так, среди россиян, которые работают на территории работодателя, сон продолжительностью более 8 часов может позволить себе лишь 12%. Среди тех, кто перешел на удаленку в связи с эпидемией коронавируса, — 16%. Среди тех, кто постоянно трудится в дистанционном режиме, — 21%.

14 декабрь 11:31 | : Экономика

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