На 1-м корпусе ЖК «ID Морской» ведется устройство кровли

Комплекс возводится Группой «Аквилон» в центре города корабелов, на пр. Морской, в районе с развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью.
Рядом расположены школа №29, детсады «Морозко», «Яблонька» и «Ручеек», поликлиника №3, горбольница №2, медсанчасть №58. К услугам жителей - магазины, аптеки, отделения банков, кафе и рестораны, ТРЦ «Сити», «ЦУМ» и «Гранд».
В настоящее время на корпусе №1 завершена кирпичная кладка стен и устройство внутренних перегородок, более чем наполовину выполнены работы на кровле. Закончен монтаж окон, ведется остекление балконов и устройство витражей входных групп. На корпусе №2 строители завершают кладку стен 4-го этажа и приступили к работам на 5-м этаже. Внутренние перегородки и окна устанавливаются на 2-м этаже. Продолжаются работы по отделке помещений: в 1-м корпусе завершается штукатурка стен, на 50% выполнена стяжка полов. Ведется прокладка внутридомовых сетей, устройство вентиляции. В корпусе №1 заканчивается монтаж лифтов. Наружные сети выполнены на 70%.
ЖК «ID Морской» класса «Комфорт+» строится в рамках нового стандарта качества Группы «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Инженерные системы спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Главной особенностью ЖК «ID Морской» является использование концепции «Умный дом». Система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
В доме спроектированы квартиры разнообразной панировки площадью от 21 до 61 кв. м, от студий до евро-трехкомнатных. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
Напомним, что в этом году в Северодвинске Группа «Аквилон» сдала в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК «PARUS» - крупнейший объект жилищного строительства в городе корабелов и 1-ю очередь ЖК «NORDICA» на ул. Победы.
Сейчас в Северодвинске Группа «Аквилон» возводит пять жилых комплексов общей площадью более 100 тыс. кв. м. Ведется проектирование еще одного комплекса площадью порядка 30 тыс. кв. м в районе ул. Первомайская.
Продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Концепция застройки 100-го квартала в Северодвинске удостоена Серебряного диплома смотра-конкурса «Архитектон», прошедшего в Санкт-Петербурге, диплома Международного фестиваля «Зодчество» в Москве, а также диплом Международной академии архитектуры «за высокий вклад в поддержание и развитие региональных особенностей».