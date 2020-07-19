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Кто построит здание Арбитражному суду в Архангельске за миллиард?

Как мы сообщали еще в июне, Арбитражный суд Архангельской области вознамерился провести закрытый аукцион на строительство нового здания под свои нужды.

Цена лота – почти миллиард (928 377 780 рублей).

Напомним, тогда данное сообщение встретило неоднозначную реакцию у общественности. Ведь действующее здание располагается в постройке середины 80-х годов ХХ века, и на фоне «деревяшек», «хрущевок» и «брежневок», которыми изобилует областной центр, смотрится вполне презентабельно. Особенно с учетом непростого в плане экономики исторического момента.

Летний конкурс по поиску застройщика аннулирован. На торги снова выставлен тот же лот с той же суммой контракта. Особе примечание к условиям – аванс не предусмотрен.

Наши наблюдатели полагают, что в последнем и кроется основная причина задержки – потенциальные исполнители боятся рисковать. Хотя средства на строительство и выделены по федеральной программе «Развитие судебной системы России на 2013—2020 г.г.»… но кто знает, что может произойти в ближайшие 2-3 года (примерные сроки строительства).

Территория под объект выделена давно - проспекте Ломоносова, 132.

28 сентябрь 11:40 | : Экономика

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