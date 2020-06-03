Деньги некуда девать? Арбитражный суд Архангельской области захотел новое здание

Это следует из заявки на проведение закрытого аукциона, победитель которого получит шикарный заказ на строительство здание по адресу проспект Ломоносова, 132 квартал. Самый центр областной столицы, между прочим…
Стоимость заявленного контракта без малого миллиард – 928 377 780 рублей. Бывалые люди знают, что эти «без малого» обычно «съедаются» в процессе строительства. Хотя бы инфляцией.
Параметры будущего здания не разглашаются.
Несомненно, арбитражный суд – дело нужное, на сегодняшний день там принято к рассмотрению с начала текущего года 6771 иск (цифра на официальном сайте).
Однако наблюдателям неясно, чем так не устраивает здание (см. фото вверху), используемое под эти цели сегодня, располагающееся по адресу ул. Логинова д. 17. Строение не старое, максимум 80-х годов постройки (судя по архитектуре). Вполне солидно смотрится на фоне «хрущевок» «брежневок» и, тем более, «деревяшек», которыми изобилует современный Архангельск
У наблюдателей только одна версия – архангельские арбитражники позавидовали коллегам, заседающим в зданиe Областного суда (см. фото внизу).
Вот только прилично ли удовлетворять подобные хотелки в сложный экономический период, который переживает вся страна?