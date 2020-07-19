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Там, где стояли "деревяшки". ЖК «Green Park» в Архангельске достроен

2-я очередь первого в Архангельске жилого комплекса эко-класса введена в эксплуатацию на три месяца раньше срока.

 

Напомним, что 31 декабря 2019 года было подписано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 1-й очереди комплекса, а в апреле сдан паркинг.

Первый в Архангельске жилой эко-комплекс возведен Группой «Аквилон» в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины. Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на этом участке застройщиком было расселено 4 аварийных деревянных дома.

ЖК «Green Park» площадью 22 тыс. кв. м построен по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм. Для отделки фасадов используется кирпич двух цветов. Применяется современный утеплитель на кровле и в техподполье. Здание спроектировано с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления применяются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения имеют дополнительную шумоизоляцию. Проект отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов. Проекту присвоен «Высокий» класс энергоэффективности. Объект прошел сертификацию и получил Серебряный сертификат российской системы по повышению энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.
Инженерные системы ЖК «Green Park» спроектированы с учетом европейских экологических стандартов. Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения и радиаторы с терморегуляторами. Места общего пользования оборудуются энергоэффективными светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Смонтированы малошумные лифты без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и экономии затрат по коммунальным платежам.
Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Выполнен ландшафтный эко-дизайн озеленения, установлены детская игровая площадка с антитравматическим покрытием и веревочным парком и площадки для отдыха с малыми архитектурными формами, уличные тренажеры, освещение территории с использованием светодиодных фонарей.

Помимо закрытого паркинга на 88 машиномест, оборудованного системой фильтрацией воздуха с газоанализаторами, будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения. Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой по технологии «Двор без луж», обеспечивающей эффективное водоотведение.

 

28 сентябрь 10:44 | : Экономика

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