Аэропорт "Соловки" получил новый автобус

Соловецкие острова – всемирное наследие ЮНЕСКО. Они являются поистине жемчужиной Белого моря и привлекают ежегодно огромное количество туристов. В силу того, что все же основным способом добраться до Соловков был и остается авиатранспорт, аэропорт Соловки востребован. С февраля 2019 года – это посадочная площадка аэропорта Архангельск.
АО «Аэропорт Архангельск» делает все возможное, чтобы пассажирам было комфортно и безопасно.
Так, в августе акционерное общество в целях улучшения качества обслуживания пассажиров за собственные средства приобрело новый автобус ПАЗ Next «Доступная среда». Этот автобус рассчитан на 19 раздельных посадочных мест, общая вместимость – 52 пассажира. ПАЗ оснащен пандусом для инвалидной коляски, таким образом он подходит для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности.
Работы по благоустройству аэропорта продолжатся. В планах возведение здания аэровокзала, КПП, гаража для спецтехники, завершение работ по установке светосигнального и орнитологического оборудования.
Предстоит немало сделать, но все же для предприятия на первом месте остаются высокие стандарты удовлетворенности пассажиров пребыванием на территории аэропорта и отсутствия угрозы их жизни и здоровью.