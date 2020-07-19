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Аэропорт "Соловки" получил новый автобус

Соловецкие острова – всемирное наследие ЮНЕСКО. Они являются поистине жемчужиной Белого моря и привлекают ежегодно огромное количество туристов. В силу того, что все же основным способом добраться до Соловков был и остается авиатранспорт, аэропорт Соловки востребован. С февраля 2019 года – это посадочная площадка аэропорта Архангельск.      

         АО «Аэропорт Архангельск» делает все возможное, чтобы пассажирам было комфортно и безопасно.

         Так, в августе акционерное общество в целях улучшения качества обслуживания пассажиров за собственные средства приобрело новый автобус ПАЗ Next «Доступная среда». Этот автобус рассчитан на 19 раздельных посадочных мест, общая вместимость –  52 пассажира. ПАЗ оснащен пандусом для инвалидной коляски, таким образом он подходит для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности.

Работы по благоустройству аэропорта продолжатся. В планах возведение здания аэровокзала, КПП, гаража для спецтехники, завершение работ по установке светосигнального и орнитологического оборудования.

Предстоит немало сделать, но все же для предприятия на первом месте  остаются высокие стандарты удовлетворенности пассажиров пребыванием на территории аэропорта и отсутствия угрозы их жизни и здоровью.

 

23 сентябрь 12:25 | : Экономика

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