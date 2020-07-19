Из Маймаксы, где гулял медведь, мусор вывозится регулярно

Накануне средства массовой информации разместили информацию о том, что на контейнерной площадке на улице Школьная в Архангельске был замечен медведь. Журналисты безапелляционно заявили, что причиной появления хозяина тайги якобы стали переполненные контейнеры.
По материалам, опубликованным в СМИ, была проведена проверка - специалисты РегОператора выехали на место и удостоверились, что контейнеры, установленные на контейнерной площадке вывозятся регулярно, а на момент проверки и вовсе были полупустыми.
Обращаем особое внимание на то, что указанную площадку обслуживают мусоровозы транспортного оператора ООО “ЭкоПрофи”, которые подключены к АСУ “Управление отходами”, а это значит, что маршрут движения спецтранспорта отслеживается в режиме он-лайн. График вывоза указанной площадки - ежедневный, специалисты могут восстановить его поминутно. Так, по данным системы АСУ “Управление отходами”, указанная в публикациях площадка обрабатывалась мусоровозом в понедельник, 21 сентября 2020 года в 12.04, в воскресенье, 20 сентября - в 11.21, в субботу, 19 сентября, в 15.09, в пятницу, 18 сентября, в 12.03, в четверг, 17 сентября, в 8.59 и т.д.
Более того водители мусоровоза обязаны производить фотофиксацию площадки до и после вывоза ТКО - уже по этим фотографиям видно, то площадка вывозится регулярно, контейнеры чистые. А сам маршрут спецтранспорта записывается в виде "трека".
Дикие животные не первый раз выходят в населенные пункты. Недавно в социальных сетях обсуждали случаи нападения волков на собак в районе аэропорта Талаги, в поселке Катунино в начале сентября видели лис, а медведь, живущий неподалеку от Новодвинска, регулярно оскверняет местное кладбище. В августе 2018 года, напомню, медведь вышел в самый центр Архангельска - его ночью гоняли по Набережной Северной Двины. Возможно, и на этот раз голод подтолкнул хищника выйти к людям. Однако связывать появление медведей, лис или волков с работой коммунальных служб не вполне корректно.
Поисками косолапого должны заниматься специальные службы, как и контролем за тем, чтобы медведи и другие хищники не забредали в города и не пугали жителей. Эксперты констатируют, что чаще всего в населенные пункты выходят годовалые животные, у которых еще не выработался страх к антропогенным факторам,- такие хищники в поисках пропитания могли не только перевернуть мусорный контейнер, но и зайти в открытый подъезд или приблизиться к детской игровой площадке, как случилось в минувший понедельник в Хабаровске. Там на поиски медведя отправились правоохранительные органы и структуры МЧС - к ним, уверен, необходимо обратиться и в случае с медведем на улице Школьной, а не искать мнимые причины появления хищника в городе.
Более того водители мусоровоза обязаны производить фотофиксацию площадки до и после вывоза ТКО - уже по этим фотографиям видно, то площадка вывозится регулярно, контейнеры чистые. А сам маршрут спецтранспорта записывается в виде "трека".
Дикие животные не первый раз выходят в населенные пункты. Недавно в социальных сетях обсуждали случаи нападения волков на собак в районе аэропорта Талаги, в поселке Катунино в начале сентября видели лис, а медведь, живущий неподалеку от Новодвинска, регулярно оскверняет местное кладбище. В августе 2018 года, напомню, медведь вышел в самый центр Архангельска - его ночью гоняли по Набережной Северной Двины. Возможно, и на этот раз голод подтолкнул хищника выйти к людям. Однако связывать появление медведей, лис или волков с работой коммунальных служб не вполне корректно.
Поисками косолапого должны заниматься специальные службы, как и контролем за тем, чтобы медведи и другие хищники не забредали в города и не пугали жителей. Эксперты констатируют, что чаще всего в населенные пункты выходят годовалые животные, у которых еще не выработался страх к антропогенным факторам,- такие хищники в поисках пропитания могли не только перевернуть мусорный контейнер, но и зайти в открытый подъезд или приблизиться к детской игровой площадке, как случилось в минувший понедельник в Хабаровске. Там на поиски медведя отправились правоохранительные органы и структуры МЧС - к ним, уверен, необходимо обратиться и в случае с медведем на улице Школьной, а не искать мнимые причины появления хищника в городе.