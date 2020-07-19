Доверие и открытость: Группа "Аквилон" продолжает экскурсии по новостройкам

В ходе прошедшей в минувшие выходные Экскурсии по новостройкам архангелогородцы и северодвинцы побывали на стройплощадках группы «Аквилон» и узнали о новых объектах, которые компания планирует построить в столицы Поморья и городе корабелов.
В Архангельске участники экскурсии начали знакомство со строящимися объектами с двух жилых комплексов бизнес-класса: на набережной Северной Двины возводится ЖК «Dvina House», а рядом с ним на пр. Троицкий - ЖК «Биография». Оба объекта Группа «Аквилон» планирует сдать досрочно, уже в этом году. Затем экскурсантам рассказали о ЖК «Искра-PARK», а в строящемся ЖК «iSadovaya» они познакомились с планировками квартир. Также участники получили информацию о строящихся жилых комплексах «Familia», «Art-line», «Next» и «River Park», а в завершении экскурсии в ЖК «Green Park» они познакомились с отделкой «White box», с которой сдаются все квартиры Группы «Аквилон», а также с комплексным благоустройством двора первого в Архангельске жилого эко-комплекса.
В Северодвинске в ходе экскурсии горожане посетили ЖК «Nordica» на ул. Победы, первую очередь которого планируется завершить в этом году, а также строящиеся ЖК «ID-Морской» на пр. Морской и ЖК «WeKing» на ул. ул. Орджоникидзе. Также жителям города корабелов рассказали о строящихся объектах – ЖК «Clever» и ЖК «Морепарк».
В ходе мероприятия специалисты компании рассказали о скидках при покупке квартир, проконсультировали по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогли подобрать оптимальный вариант нового жилья.
Напомним, что сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 17 жилых комплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 18 га, на которых планируется построить около 250 тыс. кв. м недвижимости. Так в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. На участке в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская Горка на берегу Северной Двины будет построен первый эко-комплекс. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Кроме того, в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых комплексов.
Во всех проектируемых жилых комплексах Группы «Аквилон» реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, подземные паркинги и вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий. Новые проекты будут строиться в соответствии с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будут реализованы требования по проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков.
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