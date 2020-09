Группа "Аквилон" и ее грандиозные планы

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 17 жилых комплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 18 га, на которых планируется построить порядка 250 тыс. кв. м недвижимости.

Напомним, что в ходе общения президента России Владимира Путина и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского главой государства была поставлена задача наращивания объемов жилищного строительства в регионе.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и ограничения, связанные с мероприятиями по предотвращению пандемии коронавируса, Группа «Аквилон» последовательно реализует ряд проектов в Архангельске и Северодвинске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом.

Первый эко-проект в Майской Горке

В округе Майская Горка на пр. Ленинградский, 40 Группой «Аквилон» приобретен участок площадью 0,85 га По действующим градостроительным регламентам здесь можно строить жилые дома высотой до 12-ти этажей. Данный район является очень привлекательным для новоселов, в непосредственной близости Северная Двина и парк «Майский». На ул. Первомайская запланировано строительство новой школы.

- Это первый проект группы «Аквилон» в округе Майская Горка. Учитывая, то, что наши дома отличаются первоклассной локацией, мы очень внимательно оценили все перспективные площадки в данном районе. Определяющим фактором стали - расположение на берегу реки, Майский парк, наличие социальной и бытовой инфраструктуры, - отметил заместитель директора по развитию Группы «Аквилон» Андрей Четвериков.

Предварительно, это будет «экологичный жилой комплекс», концепция которого будет выходить за рамки только благоустройства придомовой территории, иметь продолжения в создании сообщества соседей, своего «зеленого мира». Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями. Предварительный срок реализации проекта 2,5 - 3 года.

«Аквилон-Reka» в Соломбале

В начале этого года на открытом аукционе, проведенном муниципалитетом Группа «Аквилон» приобрела право аренды двух земельных участков. Арендная плата в городской бюджет составит более 12,7 млн рублей. Чтобы осуществить комплексное освоение территории группа «Аквилон» также выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы. И в августе по программе развития застроенных территорий был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина.

На берегу реки планируется построить жилой комплекс общей площадью более 30 тыс. кв. м жилья - несколько домах высотой до 8-ми этажей. Проект разработал архитектор из Финляндии Юкка Тиккенен. Группа «Аквилон» плодотворно сотрудничает с известным финским градостроителем: он спроектировал жилые комплексы «Nordica» в Северодвинске и «Piver Park» в Архангельске.

- Наша миссия – предлагать новые подходы к проектированию жилья, основываясь на богатом финском опыте и традициях при полном соответствии наших проектов существующим российским требованиям в сфере проектирования и градостроительства. Архитектура – это не только внешний облик здания, но и инженерия, квартирография, материалы. Моя задача как архитектора применить весь необходимый комплект решений, чтобы в итоге получился удачный проект, - рассказал Юкка Тикканен.

Одной из главных особенностей ЖК «Аквилон-Reka» станет его расположение. Это первый жилой комплекс в Соломбале на берегу реки, из окон квартир будут открываться красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. При этом из общей площади земельного участка около 1,5 га планируется отвести под комплексное благоустройство. Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Так же в планах администрации Архангельска ремонт здания школы №50 на пр. Никольский, 24.



Детсад в центре Архангельска



В августе в результате открытого аукциона, проведенного администрацией Архангельска в рамках программы развития застроенных территорий Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 1,23 га в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская. В соответствии с договором застройщик не только перечислит в бюджет города 6,4 млн рублей, но и за свой счет расселит три деревянных многоквартирных дома. Кроме того, в рамках строительства на данном участке нового жилья, Группа «Аквилон» и берет на себя обязательство по возведению детского сада на 75 мест, который будет передан муниципалитету.

- У нас есть опыт проектирования и строительства детских садов. Сейчас в Санкт-Петербурге в стадии реализации пять таких проектов, еще один – в Северодвинске, в рамках инвестиционного проекта по комплексному освоению территории 100-го квартала. Все детсады, в том числе и тот, что мы будем строить в Архангельске передаются муниципалитетам. Кроме того, мы успешно сотрудничаем с предпринимателями по открытию на первых этажах жилых комплексов сертифицированных детских садов. В Архангельске в построенных нами домах их работает уже четыре, - рассказал председатель Совета директоров группы «Аквилон» Александр Фролов.

Кроме того, в Архангельске компания ведет перспективное проектирование еще нескольких жилых комплексов.

Первый в регионе масштабный инвест-проект: парк, детсад и новое жилье

Группа «Аквилон» продолжает реализацию в Северодвинске масштабного инвестиционного проекта, который помимо современной жилой застройки и детсада предусматривает комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.

Из общей площади участка 95,6 тыс. кв. м. 5,6 тыс. кв. м займет детсад, который будет передан муниципалитету (в том числе 855 кв. м само здание, остальное – прилегающая благоустроенная территория). Жилая застройка – 9 домов высотностью в 8 и 9 этажей займут 10,4 тыс. кв. м, т.е. порядка 11% общей площади участка. Остальное отводится под благоустройство и озеленение. Количество парковочных мест рассчитано исходя из действующего в Северодвинске норматива - 350 машиномест на 1 тыс. человек – т.е. фактически одна парковка на семью. При этом сейчас в городе на тысячу человек приходится 273 автомобиля, следовательно, парковки спроектированы с запасом.

Предварительно сам общедоступный парк займет 2,5 га, но его площадь может быть увеличена по результатам фактических кадастровых работ. Также за счет застройщика будет выполнено берегоукрепление участка озера.

- Нашей сверхзадачей было создать новый центр города, вокруг озера Театральное. Основные принципы, на которых основывается идея проекта, это: открытость застройки, опора на традиции градостроительства Северодвинска, появление открытых городских пространств, максимальное озеленение и благоустройство. Мы ориентировались на такие положительные примеры создания общественных пространств как Крестовский остров и Новая Голландия в Санкт-Петербурге. И наши предложения можно и нужно обсуждать, - отметил концепции комплексной застройки территории 100-го квартала, известный российский архитектор, академик Михаил Мамошин.

Концептуально на территории парка помимо озеленения возможно создание нескольких зон. Среди них: Арт-зона для отдыха разных возрастных групп, проведения мероприятий – выставок, концертов, театральных постановок. Детская зона с разновозрастными игровыми площадками. Спортивная зона с открытые площадками, различными снарядами и уличными тренажерами, возможностью проката спортивного инвентаря, а также скейт-парк. Предлагается выделить место под площадку для выгула собак. В инфраструктуре парка предусматривается помещение для общественного туалета, и площадки для раздельного сбора мусора (они оборудуются и у жилых домов). Вдоль укрепленного берега озера может быть проложена велодорожка.

- Весь проект рассчитан до 2027 года. Детсад вводится в эксплуатацию в 2024 году. Мы рассматриваем вариант, при котором парк может быть построен в первую очередь. В настоящее время объявлен конкурс на разработку концепции парка, в котором могут принять участие все желающие. Победитель получит награду – 200 тыс. рублей. Надеемся, что это будет по-настоящему «Народный проект» в интересах всех северодвинцев. Все поступившие проекты будут представлены для обсуждения горожанам. И мы вместе выберем тот из них, который получит поддержку, - отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.



Новые технологии и благоустройство европейского уровня



Во всех проектируемых жилых комплексах Группы «Аквилон» реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, подземные паркинги и вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий. Новые проекты будут строиться в соответствии с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будут реализованы требования по проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков.



























