Группа «Аквилон» снова устраивает Большой тур по новостройкам*

Группа «Аквилон» предлагает жителям Архангельска и Северодвинска побывать на очередной «Экскурсии по новостройкам».
При организации мероприятия будет выполняться комплекс профилактических мер: измерение температуры, использоваться маски и перчатки, соблюдаться социальная дистанция. Записаться на экскурсию, которая состоится 19 сентября можно по телефонам (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8(8184) 52-00-00 в Северодвинске. Количество мест ограничено!
В ходе мероприятия специалисты компании расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии помимо строящихся объектов, познакомят с новыми жилыми комплексами, которые Группа «Аквилон» планирует возводить в столице Поморья и городе корабелов.
Напомним, что сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 17 жилых комплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 18 га, на которых планируется построить около 250 тыс. кв. м недвижимости. Так в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. На участке в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская Горка на берегу Северной Двины будет построен первый эко-комплекс. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Кроме того, в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых комплексов.
*Сроки проведения акции 19.09.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. ЖК "NEXT" (1 этап) - (НЕКСТ - следующий (англ.). Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО «РЗТ-Инвест». Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф