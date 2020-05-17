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Каменщик с 125 тысячами на руках. И другие вкусные вакансии этой недели

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области: 

Врач-рентгенолог (КТ, МРТ) - https://bit.ly/2R5YRYH (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

Начальник отдела экспансии (развития) - https://bit.ly/3m12z3X  (от 110 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

Руководитель по развитию коммерческого направления - https://bit.ly/35grQRP (от 120 000 руб. на руки)

 

Директор филиала - https://bit.ly/3h7nVt3 (от 120 000 руб. на руки)

 

Каменщик - https://bit.ly/2Zh8PLt (до 125 000 руб. на руки)

 

09 сентябрь 11:35 | : Экономика

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