Каменщик с 125 тысячами на руках. И другие вкусные вакансии этой недели

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Врач-рентгенолог (КТ, МРТ) - https://bit.ly/2R5YRYH (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ)
Начальник отдела экспансии (развития) - https://bit.ly/3m12z3X (от 110 000 руб. до вычета НДФЛ)
Руководитель по развитию коммерческого направления - https://bit.ly/35grQRP (от 120 000 руб. на руки)
Директор филиала - https://bit.ly/3h7nVt3 (от 120 000 руб. на руки)
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