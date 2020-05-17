В Майской Горке начинают строить эко-жилье

Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 0,85 га в округе Майская Горка на пр. Ленинградский, 40.
По действующим градостроительным регламентам здесь можно строить жилые дома высотой до 12-ти этажей. Данный район является очень привлекательным для новоселов, в непосредственной близости Северная Двина и парк «Майский». На ул. Первомайская запланировано строительство новой школы.
- Это первый проект группы «Аквилон» в округе Майская Горка. Учитывая, то, что наши дома отличаются первоклассной локацией, мы очень внимательно оценили все перспективные площадки в данном районе. Определяющим фактором стали - расположение на берегу реки, Майский парк, наличие социальной и бытовой инфраструктуры, - отметил заместитель директора по развитию Группы «Аквилон» Андрей Четвериков.
Предварительно, это будет «экологичный жилой комплекс», концепция которого будет выходить за рамки только благоустройства придомовой территории, иметь продолжения в создании сообщества соседей, своего «зеленого мира». Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями.
Как и все жилые комплексы Группы «Аквилон» в новом объекте будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
Предварительный срок реализации проекта 2,5 - 3 года.
Напомним, что сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 17 жилых комплексов общей площадью порядка 200 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 18 га, на которых планируется построить порядка 210 тыс. кв. м недвижимости. Так в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. На участке в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.