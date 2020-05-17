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Конкуренция на рынке труда Архангельской области пошла на спад

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 2 900 вакансий, открытых в Архангельской области с 1 по 31 августа 2020 года, узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых актуальных предложений о работе.

Изменения за месяц. Количество вакансий, размещенных в Архангельской области, от месяца к месяцу растет. В августе работодатели открыли на hh.ru на 20% больше вакансий, чем в июле. В большей степени увеличился спрос на работников сфер науки и образования (+222% к июлю), представителей индустрий развлечений и массмедиа (+150%), спорта и красоты (+108%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (+51%), домашний персонал (+73%), специалистов медицины и фармацевтики (54%), инсталляции и сервиса (43%). И напротив, сократилось число предложений о работе для кандидатов из профобласти безопасности (-6%).

Рост соискательской активности тоже несколько замедлился. В августе жители Архангельской области, заинтересованные в новой работе, обновили всего на 1% больше резюме, нежели в июле.

Изменения за год. Относительно показателей прошлого года рынок вакансий уже восстановился. За год число предложений о работе в августе увеличилось на 10%. Больше всего шансов найти новую работу у соискателей из профессиональных областей продаж (31% от всех вакансий), строительства и недвижимости, медицины и фармацевтики (по 14%), а также представителей рабочих профессий (13%), поскольку эти сферы лидируют по числу открытых вакансий. Также востребованы у компаний Поморья кандидаты из секторов транспорта и логистики, производства (по 7%), молодые специалисты, начинающие карьеру (10%).

Число новых резюме за год тоже заметно увеличилось – на 22% к августу прошлого года. Начинающие специалисты и студенты, кандидаты из сфер продаж, административного персонала, транспорта и логистики, производства – самые многочисленные группы соискателей на рынке труда Архангельской области.

Конкуренция за рабочие места. Оживление отраслей после весеннего кризиса привело к снижению уровня конкуренции в регионе. Если в апреле на одну вакансию в среднем приходилось 6,1 резюме, то в августе этот показатель упал до 3,7. Непростая ситуация складывается только сферах добычи сырья (23 резюме на одну активную вакансию), искусства, развлечений, массмедиа (9,1), начала карьеры (8,9), так как в этих сегментах рынка труда уровень конкуренции в несколько раз превышает норму. В большом дефиците у работодателей по-прежнему представители профобластей медицины и фармацевтики, страхования, консультирования, инсталляции и сервиса, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости, автомобильного бизнеса.

Средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты. В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Архангельской области в августе составила 37 500 рублей. Год назад в этот период она была равна 35 000 рублей. Медиана в резюме архангелогородцев оказалась на уровне 35 000 рублей.

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Архангельской области в начале сентября*

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы

Начальник строительного филиала /подразделения

 

Строительство, недвижимость

От 250 000 руб. до вычета НДФЛ

Конструктор

 

Строительство, недвижимость

150 000 руб. до вычета НДФЛ

Главный инженер

 

Строительство, недвижимость

До 150 000 руб. на руки

 

Начальник отдела экспансии (развития)

 

Розничная торговля

От 110 000 руб. до вычета  НДФЛ

Директор по строительству

 

Строительство, недвижимость

От 100 000 до 150 000 руб. на руки

 

08 сентябрь 10:50 | : Экономика

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