Конкуренция на рынке труда Архангельской области пошла на спад

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 2 900 вакансий, открытых в Архангельской области с 1 по 31 августа 2020 года, узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых актуальных предложений о работе.
Изменения за месяц. Количество вакансий, размещенных в Архангельской области, от месяца к месяцу растет. В августе работодатели открыли на hh.ru на 20% больше вакансий, чем в июле. В большей степени увеличился спрос на работников сфер науки и образования (+222% к июлю), представителей индустрий развлечений и массмедиа (+150%), спорта и красоты (+108%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (+51%), домашний персонал (+73%), специалистов медицины и фармацевтики (54%), инсталляции и сервиса (43%). И напротив, сократилось число предложений о работе для кандидатов из профобласти безопасности (-6%).
Рост соискательской активности тоже несколько замедлился. В августе жители Архангельской области, заинтересованные в новой работе, обновили всего на 1% больше резюме, нежели в июле.
Изменения за год. Относительно показателей прошлого года рынок вакансий уже восстановился. За год число предложений о работе в августе увеличилось на 10%. Больше всего шансов найти новую работу у соискателей из профессиональных областей продаж (31% от всех вакансий), строительства и недвижимости, медицины и фармацевтики (по 14%), а также представителей рабочих профессий (13%), поскольку эти сферы лидируют по числу открытых вакансий. Также востребованы у компаний Поморья кандидаты из секторов транспорта и логистики, производства (по 7%), молодые специалисты, начинающие карьеру (10%).
Число новых резюме за год тоже заметно увеличилось – на 22% к августу прошлого года. Начинающие специалисты и студенты, кандидаты из сфер продаж, административного персонала, транспорта и логистики, производства – самые многочисленные группы соискателей на рынке труда Архангельской области.
Конкуренция за рабочие места. Оживление отраслей после весеннего кризиса привело к снижению уровня конкуренции в регионе. Если в апреле на одну вакансию в среднем приходилось 6,1 резюме, то в августе этот показатель упал до 3,7. Непростая ситуация складывается только сферах добычи сырья (23 резюме на одну активную вакансию), искусства, развлечений, массмедиа (9,1), начала карьеры (8,9), так как в этих сегментах рынка труда уровень конкуренции в несколько раз превышает норму. В большом дефиците у работодателей по-прежнему представители профобластей медицины и фармацевтики, страхования, консультирования, инсталляции и сервиса, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости, автомобильного бизнеса.
Средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты. В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Архангельской области в августе составила 37 500 рублей. Год назад в этот период она была равна 35 000 рублей. Медиана в резюме архангелогородцев оказалась на уровне 35 000 рублей.
Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Архангельской области в начале сентября*
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Должность
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Отрасль
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Размер предлагаемой заработной платы
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Начальник строительного филиала /подразделения
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Строительство, недвижимость
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От 250 000 руб. до вычета НДФЛ
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Строительство, недвижимость
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150 000 руб. до вычета НДФЛ
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Строительство, недвижимость
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До 150 000 руб. на руки
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Начальник отдела экспансии (развития)
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Розничная торговля
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От 110 000 руб. до вычета НДФЛ
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Строительство, недвижимость
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От 100 000 до 150 000 руб. на руки