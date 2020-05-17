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На ЖК «Art.Line1» возводят 2-й этаж

ЖК «Art.Line» находится в центре Архангельска, на пр. Ломоносова межу ул. Володарского и ул. Серафимовича, в районе с развитой инфраструктурой и оптимальной транспортной доступностью.

 

Рядом расположены детсады №77 «Морошка», №117 «Веселые звоночки» и №147 «Рябинушка», школы №8, №9 и №22, гимназия №21 и Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника №2, поликлиника Северного медцентра им. Семашко, офтальмологическая клиника, Дворец спорта. В пешеходной доступности – набережная Северной Двины, историческая зона – пр. Чумбарова-Лучинского и Архангельский театр кукол.

Сейчас на 1-й очереди комплекса строители завершают кирпичную кладку стен 1-го этажа, сделав уже 80% объема и приступили к возведению 2-го этажа. На 2-й очереди продолжается устройство фундамента: погружено 40% свай.
Жилой комплекс класса «бизнес-лайт» отличается высокими стандартами строительства, удачным
расположением, применением современных технологий и реализацией уникального эстетического концепта. Особенностью ЖК «Art.Line» является его «артистическое» наполнение. Дизайнерская отделка парадных и холлов выполняется в разных художественных стилях, с акцентом на эстетике авангарда. Здесь в соседи смогут организовать зону буккроссинга, обмениваясь между собой литературой. В лифтах будет звучать классическая музыка, во дворе дома планируется установить уникальную арт-скульптуру, а также разработать проект оригинального арт-забора.
ЖК «Art Line» строится в рамках стандарта качества холдинга «Аквилон Инвест» 4Э, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены здания толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая энергосберегающая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты.
В жилом комплексе доступны квартиры разнообразных планировок: от студий, до классических трехкомнатных, спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Кроме того возможен заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика в одном из трех цветовых решений: «Sand», «Terra» и «Graphite».
Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные приборы отопления уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах, а двухтарифные счетчики с возможностью автоматической отправки показаний - существенную экономию платежей. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами под радиаторами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии. Предусмотрен безбарьерный доступ в парадные и кабины лифтов.
Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
Каждая из очередей ЖК «Art.Line» получит благоустроенную территорию, включающую разновозрастные детские площадки с сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, прокладываются безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Помимо подземных паркингов в каждой очереди, предусмотрена гостевая автомобильная парковка.

Напомним, что сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. Кроме того в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. Также приобретен участок в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, на котором помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

 

08 сентябрь 09:13 | : Экономика

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